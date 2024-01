Premios Emmy 2023: dónde y cómo ver las series ganadoras de la gala

Better Call Saul se ha despedido rompiendo un récord en los Emmy: con 53 infructuosas nominaciones, la serie, disponible en España gracias a Netflix y Movistar Plus+, se ha convertido en la que más premios Emmy ha dejado de ganar. Uno de sus guionistas, Thomas Schnauz, ha celebrado la gesta en redes sociales al grito de “¡Lo logramos!”, mientras que el crítico Isaac Feldberg consideraba que esta hazaña le abre la puert a Better Call Saul de la categoría “demasiado buena para los Emmy”, y la hermana, así, como ficciones que nunca fueron premiadas en esta gala, como The Wire.

Por contrapartida, The Bear ha abandonado esta gala como la serie de comedia que más premios Emmy (diez en total) ha ganado en una sola noche. El adrenalínico regreso a casa de Carmy, disponible gracias a Disney+, ha repartido galardones entre sus actores, guionistas, editores de sonido, productores y directores. Te contamos dónde ver los demás títulos premiados.

‘Succession’, en HBO Max

La saga de los Roy ha demostrado que, aunque sus integrantes no sean personas serias, los responsables de Succession sí lo son. La serie se ha despedido con 19 premios Emmy, lo que ha puesto el broche dorado al que ha acabado siendo el inesperado relevo de Juego de tronos en el trono de HBO.

‘Bronca’, en Netflix

La miniserie protagonizada por Steve Yeun y Ali Wong ha barrido en su categoría, con 8 galardones y 13 nominaciones. Por el momento, no parece que la bronca entre Yeun y Wong vaya a continuar, aunque sí podría hacerlo la serie, ya que su creador contó en una entrevista que su primer proyecto con Bronca era una antología, con lo que sólo sería cuestión de buscar bronca en otra parte.

‘Encerrado con el diablo’, en Apple TV+

Paul Walter Hauser está de suerte. Pese a su espléndida interpretación en Richard Jewel, el estadounidense no encontraba el reconocimiento y los proyectos que merecía. Sin embargo, Encerrado con el diablo le ha otorgado, en menos de una semana, un Globo de Oro y un Emmy. Y se rumorea que podríamos verlo en la próxima (¿y última?) película de Tarantino.

‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, en Netflix

El aplazamiento de la gala de los Emmy, que debía celebrarse en septiembre, ha provocado que los espectadores se reencuentren con series, como esta, que parecen pertenecer a una generación muy anterior. De hecho, la historia de Jeffrey Dahmer disputó sus premios en 2022, y ha tenido que esperar hasta 2024 para sumarse la última: un Emmy a Niecy Nash como mejor actriz de reparto en miniserie.

‘Colegio Abbott’, en Disney+

En España, su fama no es comparable a la obtenida en Estados Unidos, donde esta serie es una de las más populares de la actualidad. Este año, Colegio Abbott sólo ha podido hacerse con un Emmy, el de mejor actriz protagonista en comedia, para Quinta Brunson, y sólo porque Ayo Edebiri, de The Bear, compitió como mejor actriz de reparto, mientras que en los Globos de Oro se presentó (y venció) como protagonista.

‘The White Lotus’, en HBO Max

Un caso similar, pero en drama, ha experimentado The White Lotus, que en los Globos de Oro fue reconocida como la mejor miniserie del año y Coolidge, como la mejor actriz protagonista; y en los Emmy, se ha visto obligada a lidiar con Succession. Con todo, Coolidge ha revalidado el Emmy que ganó el pasado año, aunque con una diferencia: en 2023, lo ganó a mejor actriz de reparto en The White Lotus cuando esta aún se consideraba una miniserie.

‘The last of us’, en HBO Max

Sus 24 nominaciones se han reducido a ocho premios Emmy (mejor actriz y actor invitados y varias categorías técnicas), lo que ha supuesto que algunos hablen de ella como la decepción de la noche, a pesar de que Succession parecía, desde el principio, la gran favorita en su categoría.

‘Ted Lasso’, en Apple TV+

El día antes de que el malhumorado Mourinho se marchase del Roma, su optimista némesis, Ted Lasso, se despidió de la temporada de premios. Lo hizo con un galardón, el que recogió Sam Richardson como mejor actor invitado en serie de comedia. The Bear se ha quedado con los demás.

‘Poker Face’, en SkyShowtime y Movistar Plus+

Bueno, con todos los demás, no, ya que en una de las pocas categorías de comedia en las que The Bear no compitió fue en la de mejor actriz invitada. En ella, había hasta tres actrices de Ted Lasso, pero quien finalmente se ha llevado el galardón ha sido Judith Light por Poker Face.

‘Proyecto 1619’, en Disney+

En el terreno de la no ficción, la agraciada ha sido esta miniserie de seis episodios que aborda las secuelas de la esclavitud en la sociedad afroamericana actual.

