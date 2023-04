Netflix lidera las listas de las películas más vistas con uno de sus formatos más potentes. Se trata de ‘Bronca’, la serie que se ha estrenado el 6 de abril y que ha conseguido posicionarse en cabeza los rankings de las listas de reproducciones.

La creación de esta ficción tan prometedora lleva nombre y apellidos, Lee Sung Jin; y la productora que está detrás de ella es A24, conocida por producciones de películas como La ballena o Hereditary.

"Un accidente de tráfico entre dos desconocidos desata un conflicto que saca a relucir su lado más oscuro"

La ficción de éxito está formado por 10 capítulos, y encontramos una peculiar curiosidad: Los títulos de todos los episodios son citas célebres de escritores, poetas o filósofos que esconden cierta relación con cada uno de ellos.

Estos son los títulos de los diez capítulos de esta primera temporada recién estrenada: Los pájaros no cantan, gritan de dolor, La alegría de estar vivos, Me habita un grito, No todo a la vez, Criaturas tan secretas por dentro, Dibujamos un círculo mágico, Soy una jaula, El drama de la elección original, El gran fabricante y Figuras de luz.

El reparto de ‘Bronca’

Los dos personajes principales de la trama son Danny Cho y Amy Lau, interpretados por los actores Steven Yeun y Ali Wong. Como el elenco secundario, pero no menos importante, encontramos a Joseph Lee como George, Young Mazino como Paul, Remy Holt como June, David Choe como Isaac, Patti Yasutake como Fumi, Ashley Park como Naomi, Maria Bello como Jordan o Justin H. Min como Edwin, entre otros.

¿Cuál es el futuro de la serie?

Lee Sung Jin, el creador de ‘Bronca’, se ha pronunciado sobre el futuro de la serie en ELLE. "Planteamos esta serie como una miniserie, así que hay un cierre en la historia de Danny y Amy”. Sin embargo, declaró que le gustaría alargarlo más.

Es posible que Netflix haya dado luz verde a una segunda temporada de ‘Bronca’ y, a pesar de que tiene un final bastante cerrado, tiene en mente tres temporadas en caso de que Netflix decida renovar la serie.