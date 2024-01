¿Qué estaba masticando Paul Walter Hauser cuando ha ganado el Emmy?

La 75ª edición de los premios Emmy estaba prevista para septiembre del año pasado, pero, finalmente, debido a las huelgas de actores y guionistas, la ceremonia se pospuso hasta el 15 de enero. Esta madrugada, la Academia de la Televisión ha otorgado sus galardones y ha habido tres triunfadores claros en cada categoría: Succession (Drama), The Bear (Comedia) y Bronca (Miniserie).

Más allá de estos tres títulos, también ha habido otras series que se han llevado estatuillas a casa. Sin ir más lejos, el galardón a mejor actor de reparto en miniserie ha sido para Paul Walter Hauser por su personaje en Encerrado con el diablo.

Justo antes de recibir el reconocimiento, las cámaras han captado a Paul Walter Hauser masticando algo que ha resultado ser mango. Así lo ha admitido el propio actor en su encuentro con la prensa tras alzarse con el galardón. Al parecer, tal y como recoge EW, se trata de una broma interna que comparte con su manager y su agente.

"Ni siquiera sé el origen de la broma interna", ha asegurado, aunque luego ha reconocido: "Sé el origen de la broma interna, pero es muy largo y os molestará si os lo explico". Al final, ha confesado la razón: los tres comparten su afición por el mango.

"Nos encantan los mangos", ha contado: "Fue una cosa que se le ocurrió a mi agente en CAA. Me dio una bolsa de mango deshidratado como amuleto de la suerte. Y me dije: 'Me voy a comer esto. Gane o no, me lo voy a comer delante de la cámara".

Paul Walter Hauser en 'Encerrado con el diablo'

'Encerrado con el diablo' Cinemanía

Como decíamos, Paul Walter Hauser se ha alzado con uno de los premios de la noche gracias a su actuación en Encerrado con el diablo, serie de Apple TV+ basada en las memorias de James Keene (Taron Egerton).

Este exdeportista sentenciado a 10 años de cárcel se topó con una tentadora oferta: ver reducida su condena a cambio de ser desplazado a una prisión de máxima seguridad y conocer a un asesino en serie, Larry Hall (Paul Walter Hauser).

