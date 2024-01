"Me dio una paliza": Pedro Pascal y Kieran Culkin siguen con su divertido pique en los Premios Emmy 2023

Desde que apareció con el brazo en cabestrillo en la gala de los Globos de Oro, mucho se ha hablado de la lesión de Pedro Pascal. La razón está en un accidente al caerse por las escaleras en su casa familiar en Chile. Sin embargo, en los Premios Emmy 2023 el actor quiso dar otro motivo con el que de paso seguir con el divertido pique con Kieran Culkin.

Pascal, que acudió al evento acompañado por su hermana Lux, aprovechó su subida al escenario para anunciar el ganador en la categoría de mejor actor de reparto en serie dramática (fue para Matthew Macfadyen) para dar la verdadera razón de sus problemas con el brazo y el hombro: "Es el momento perfecto para contar a todo el mundo Kieran Culkin me dio una paliza".

La realización de la ceremonia mostró entonces la cara perpleja y divertida del aludido, que no parpadeaba, entre las risas del público. Las risas continuaron cuando Culkin mostró su sonrisa para completar la complicidad entre ambos.

Este dardo, en realidad un simpático guiño, tiene su origen en la ocurrente broma que Culkin destinó a Pascal en su discurso al ganar el Globo de Oro al mejor actor televisivo en categoría dramática por su papel en Succession. "Chúpate esa, Pedro. Es mío", dijo dirigiéndose al intérprete de The Last of Us, uno de sus rivales. Pascal se tomó bien y con risas el 'ataque' jocoso.

