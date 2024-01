Las redes estallan al ver que Evan Peters no consigue el Emmy por la serie sobre Jeffrey Dahmer

Los Premios Emmy 2023 no dejaron lugar para muchas sorpresas. Al igual que en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, las series más triunfadoras fueron Succession, The Bear y Bronca. Cada uno de los tres títulos arrasaron en sus respectivas categorías, dando poco espacio a que otras obras se llevaran algún reconocimiento más allá de la nominación.

El hecho de que los ganadores inesperados brillaran por su ausencia hizo que, precisamente, las sorpresas de la noche fueran en clave negativa para muchos de los espectadores. Una de las categorías que más polémica desató en las redes sociales fue la de mejor actor principal en miniserie y telefilme, cuyo vencedor fue Steven Yeun por su papel en Bronca.

Aunque el nivel del intérprete surcoreano es indiscutible y le ha hecho ganar también en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, había mucha gente que esperaba que el triunfador en los Emmy fuera Evan Peters, protagonista en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

El papel del estadounidense, que dio vida al asesino en serie en la producción de Netflix, fue bastante destacado. Esto motivó que muchos usuarios reclamaran algún galardón para él, aunque esto finalmente no se ha dado en la ceremonia de los Emmy.

"Evan Peters, en mi corazón te llevaste ese Emmy, porque honestamente te lo merecías más", escribía una usuaria en X (al que todos seguimos llamando Twitter). Otra persona destacó el esfuerzo que tuvo que realizar el actor para meterse en la piel de Dahmer.

Se compartieron muchos vídeos de Peters reaccionando tras perder en su categoría, y otros tantos en los que apoyaba a su compañero de profesión pese a no haber ganado el premio (algo propio de alguien con respeto, por otra parte). Incluso muchos perfiles subieron vídeos editados de su papel como Jeffrey Dahmer.

Pero las quejas de la gente en las redes sociales no cambiaron el resultado, por lo que Evan Peters se quedó sin el Emmy. Tampoco recibió ninguno la serie Better Call Saul, que ha acumulado 53 nominaciones desde su estreno pero no ha vencido en ninguna. Esto, por supuesto, también ha indignado a más de uno, pues se trata de uno de los títulos mejor valorados de los últimos años.

