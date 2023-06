Las mejores series de médicos que no debes perderte y en qué plataforma puedes verlas

El drama médico es uno de los géneros más perdurables a lo largo de la historia de la televisión, especialmente en España. Por ello, ha habido muchas propuestas diferentes en los últimos años. Cuando se trata de proyectos interesantes nada supera a este tipo de series, puesto que el éxito de estas historias se basa en las situaciones de vida o muerte que manejan los protagonistas a lo largo de la trama.

Además, las historias de amor y 'cotilleo' dentro de tanto dramatismo también le da un toque especial y encuentra el equilibrio para que se convierta en una trama que no le falte ningún tipo de detalle. Por eso, en Cinemanía os queremos mostrar la lista de las siete mejores series de la historia sobre médicos.

La Juani, Chechu y hasta un cameo de Britney Spears. Los 90 lo eran TODO. Todas las temporadas de 'Médico de familia' llegan el 21 de julio. pic.twitter.com/w9YjrCFD4q — Netflix España (@NetflixES) June 27, 2023

1.- 'The Good Doctor' (Netflix)

Es una serie de televisión estadounidense desarrollada por David Shore y Daniel Dae Kim. Está basado en un proyecto coreano del 2013. El show es producido por Sony Pictures Television y ABC Studios y es protagonizada por Freddie Highmore, como Shaun Murphy (un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio en el ficticio hospital St. Bonaventure de San José, California). También forman parte del elenco principal Hill Harper, Christina Chang, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Paige Spara, Noah Galvin y Bria Samoné Henderson.

'The Good Doctor' se estrenó el 25 de septiembre de 2017. La serie se convirtió en el fenómeno televisivo del año en EE.UU, de la mano de las características del personaje protagónico y la interpretación de Freddie Highmore. El pasado mes de abril del 2023, el proyecto fue renovado para una séptima temporada.

El Dr. Shaun en pleno Covid CInemanía

2.- 'El Dr. House' (Prime Vídeo)

Proyecto estadounidense estrenado en 2004 por la cadena FOX y que finalizó en 2012. Esta serie fue creada por David Shore, quien además es productor ejecutivo junto a Paul Attanasio, Katie Jacobs o Bryan Singer. El personaje central es el Dr. Gregory House (Hugh Laurie), un genio médico, irónico, satírico y poco convencional e inconformista, que encabeza un equipo de diagnóstico en el ficticio Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey.

Dr. House Twitter

3.- 'Anatomía de Grey' (Disney +)

Es una serie de televisión de drama médico estadounidense creada por Shonda Rhimes y producida por ABC Signature, Shondaland y Entertainment One Television para la American Broadcasting Company. El proyecto se estrenó el 27 de marzo de 2005 como reemplazo de mitad de temporada de Boston Legal. Se centra en la vida (personal y profesional) de los cirujanos internos, residentes y especialistas.

Anatomía de Grey Twitter

4.- 'Scrubs' (Prime Vídeo)

Esta serie es más una comedia que un drama de medicina. Sin duda alguna, es una de los mejores proyectos de médicos que se han realizado. Se emitió entre 2001-2010 y en episodios de menos de 30 minutos mostraban el lado más cómico dentro de un centro hospitalario.

Protagonistas de 'Scrubs' Rubén Romero Santos

5.- 'Urgencias' (HBO España)

Fue la pionera de las series de médicos. De ella han salido multitud de actores y actrices que hoy son conocidos mundialmente, como es el caso George Clooney. Se emitió entre 1994-2009, un total 15 temporadas en las que consiguió igualar a 'Cheers' como el proyecto más nominado en la historia de los Emmy, los premios más importantes de la televisión. Tenía todos los ingredientes para triunfar: relaciones entre el personal del hospital, situaciones extremas con los pacientes y decisiones muy difíciles que tomar.

'Urgencias', la serie pionera de médicos. NBC

6.- 'New Amsterdam' (Netflix)

El hospital más antiguo de Nueva York tiene nuevo director: Max Goodwin. Llega para cambiar las reglas y priorizar las vidas de sus pacientes. El New Amsterdam es un centro hospitalario que no atraviesa su mejor momento y Goodwin hará lo posible por conseguir que sus empleados consigan demostrar que son capaces de todo, que nunca dicen que no a un paciente que los necesita.

New Amsterdam Cinemanía

7.- 'Esto te va a doler' (Movistar Plus+)

Un médico residente en el área de ginecología es el protagonista de esta serie que ha despertado pasiones en todos los fanáticos de este tipo de tramas. Turnos maratonianos, diagnósticos surrealistas y situaciones un tanto embarazosas protagonizadas por este joven médico cuya vida personal es un desastre. Adam (Ben Wishaw) nos dejará ver la cara B de un médico.

'Esto te va a doler' Twitter

