Cientos de personajes han pasado por el Grey Sloan Memorial Hospital a lo largo de las diecinueve temporadas de Anatomía de Grey. Todavía en emisión, la veterana serie de ABC ha dejado incontables momentos, besos y muertes grabadas en la retina del espectador.

El drama, a veces, ha proseguido fuera de cámara: en el rodaje de Anatomía de Grey se han denunciado peleas entre los actores, insultos homófobos y todo tipo de problemas que han acabado cobrándose la vida o la carrera de los personajes a los que daban vida los actores causantes de los altercados.

Sin embargo, y mientras estaban en pantalla, los cirujanos del Grey Sloan han competido entre sí por un puesto en la historia de la televisión. Y algunos lo han conseguido.

Sara Ramirez (Dra. Callie Torres) THEREALSARARAMIREZ / INSTAGRAM

10. Callie Torres



Aunque abandonó la serie en la temporada decimosegunda, el personaje interpretado por Sara Ramírez dejó un buen recuerdo entre los espectadores.

Extrovertida, espontánea y sin miedo a decir lo que piensa y a amar a quien ama, la exdirectora de cirugía ortopédica no fue sólo un alivio cómico y un soplo de aire fresco en los pasillos del televisivo hospital, sino que, además, le mostró a la audiencia que en su vida también había lugar para la tragedia.

Teddy Altman (Kim Raver) en Anatomía de Grey Anatomía de Grey

9. Teddy Altman

Llegó, se fue y regresó. Y, entre tanto, la jefa de cirugía cardiotorácica a la que encarnaba Kim Raver fue haciéndose un hueco en el corazón de los fanáticos de Anatomía de Grey. Sus lazos con Meredith Grey se estrecharon al caer esta enferma de COVID, lo que provocó que Teddy Altman ganase enteros como uno de los personajes más queridos de la serie.

La icónica serie comenzó su duodécima temporada con la ausencia de uno de sus pilares, Patrick Dempsey, quien se encargaba de dar vida al doctor Derek Shepherd. ABC

8. Derek Shepherd

“¡Es un hermoso día para salvar vidas!”. La frase aún puede causar un estremecimiento en la audiencia de la serie creada por Shonda Rhimes, a pesar de que quien solía pronunciarla hace ya mucho que no trabaja en el Grey Sloan.

El cirujano Derek Shepherd, “el doctor apuesto” al que daba vida Patrick Dempsey, fue el gran amor de Meredith Grey y uno de los mejores neurocirujanos de la ficción. Sin embargo, quienes tuvieron que tratarlo tras un accidente de tráfico no fueron tan habilidosos como él, y Shepherd murió

Caterina Scorsone interpreta a Amelia Shepherd en 'Anatomía de Grey': ABC

7. Amelia Shepherd

¿Mejor aún que su hermano Derek? Sin duda, porque el personaje de Amelia (Caterina Scorsone) ha sufrido pérdidas dolorosas a lo largo de su vida, ha luchado por su sueño de ser madre y no le ha temblado el pulso a la hora de defender a los miembros más vulnerables del Grey Sloan.

La actriz Katherine Heigl, que interpreta a la doctora Izzie Stevens. Archivo

6. Izzie Stevens

Si un paciente se encontraba bajo el cuidado de la doctora Izzie (Katherine Heigl) es que estaba en buenas manos. Angelical pero dispuesta a saltarse las normas con tal de salvar una vida, Izzie Stevens estuvo presente en las seis primeras temporadas de la serie. Su romance con Alex Karev es, también, uno de los preferidos por la audiencia.

"No importa cuánto crezcamos, o cuánto envejezcamos. Siempre estamos tropezando, haciéndonos preguntas. Eternamente jóvenes". ABC

5. Alex Karev

El de Alex Karev no es un personaje precisamente original: a cada serie que se tercie se le asigna, de oficio, un tipo duro con buen corazón. Y, sin embargo, Alex Karev (Justin Chambers) se las ha arreglado para perdurar en la memoria de los espectadores.

Su historia de amor con Izzie Stevens, llena de altibajos, parecía condenada cuando Katherine Heigl dejó la serie en la sexta temporada. Años después, Karev pareció pensárselo mejor y se reconcilió con ella.

Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) ABC / CHANDRAWILSONOFFICIAL / INSTAGRAM

4. Miranda Bailey

Desde el primer episodio hasta la futura temporada veinte, Miranda Bailey (Chandra Wilson) ha estado ahí. Esta cirujana, que roba escenas si se lo propone, es alguien con quien más vale no meterse. No obstante, Bailey ha enseñado, también, su lado sensible y eso la ha hecho un personaje imbatible, con el que uno puede ir a ciegas a la guerra del Grey Sloan Memorial Hospital.

James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) ABC / THEREALJAMESPICKENS / INSTAGRAM

3. Richard Webber

Aunque se pasó la serie hablando de que iba a retirarse, Richard Webber (James Pickens Jr.) se resiste a dejar el hospital tras diecinueve temporadas. Y ya se ha confirmado su presencia en la próxima.

Epítome del sabio y honrado maestro, Webber ejerció como padre de todo el equipo médico durante años, pese a que la sombra de su vida privada se proyectaba, incesantemente, sobre él.

La doctora Cristina Yang (Sandra Oh, en el centro). ARCHIVO

2. Cristina Yang

Inflexible, fría, competitiva y directa, el personaje interpretado por Sandra Oh no tendría, en principio, que haber funcionado de la forma en que lo hizo. Pero así fue. Cristina Yang ha sido una de las mejores cirujanas que han pasado por la serie y suyas han sido algunas de las mejores tramas de Anatomía de Grey.

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) ABC

1. Meredith Grey

La jefa de cirugía, la protagonista indiscutible, una de las pocas supervivientes de aquel primer y remoto capítulo… Ellen Pompeo es el alma y la heroína de esta serie, a la que dejará huérfana en la temporada número veinte, donde ya sabemos que no estará.

Como ya decía su personaje “dejar ir es la parte fácil, lo doloroso es seguir adelante”, y así ocurrirá con la serie y con el Sloan Grey, que los espectadores pueden seguir frecuentando con la esperanza de que, en algún momento, Meredith cruce de nuevo sus puertas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.