En los tiempos que vivimos, apenas hay sitcom o serie de comedia a secas que no tenga planes de desembocar en una reunión nostálgica. Las cadenas, ahora asociadas a plataformas de streaming, no dudan en invertir en eventos especiales (estilo Friends o El príncipe de Bel-Air) donde los intérpretes se reencuentren para hablar de su experiencia compartida, cuando no de directamente auspiciar revivals o películas.

Este último caso es el de Community, con un film que tiene al fandom muy agitado. Las circunstancias impelen, por tanto, a que sea más que razonable pensar en un posible regreso de Scrubs. Esta dramedia médica se emitió de 2001 a 2010, presentando a los inolvidables personajes del hospital Sagrado Corazón, y desde su final a cada tanto se han podido ver a algunos de sus protagonistas compartiendo eventos.

La cuestión es que los intérpretes de Scrubs no han perdido cercanía tras desvincularse de la serie, lo que hace aún más fácil su eventual reunión. Así se lo han planteado recientemente a su creador, Bill Lawrence. Lawrence se encuentra estos días presentando Terapia sin filtro, serie para Apple TV+ que él mismo ha escrito teniendo como protagonistas a Harrison Ford y Jason Segel. Preguntado por la posibilidad de una película de Scrubs, ha dicho que “es inevitable que suceda”.

Lawrence hace referencia a la asiduidad con la que el reparto de Scrubs se ha dejado en este tiempo. “Lo gracioso es que la primera vez que pasen seis meses sin que salgamos juntos, será cuando terminemos por hacer esa reunión de Scrubs”, bromea. “El reparto y el equipo son tan buenos que todos están trabajando. Y el principal motivo para hacer algo así no es el trabajo, sino que simplemente nos encanta pasar tiempo juntos”.

El creador, por tanto, asume que la película de Scrubs está muy cerca, y que no va a ser difícil coordinar esfuerzos para ello. Hace tiempo dijo, en la misma línea, que “lo harán porque afortunadamente a la gente le importa”. “Y si tienes la suerte de poder trabajar con gente a la que quieres, corre a hacerlo”. El principal obstáculo para la película de Scrubs, curiosamente, quizá esté en la propia agenda de Lawrence.

Además de Terapia sin filtro, Lawrence es el creador de una serie tan unánimemente aclamada como Ted Lasso (que hoy encara su tercera y última temporada), mientras trabaja en un reboot de Clone High y en otra próxima serie de Apple TV+: Bad Monkey, con Vince Vaughn. A lo que hay que añadir que Zach Braff, protagonista de Scrubs, se ha involucrado últimamente más a fondo en su faceta de cineasta, habiendo estrenado recientemente en EE.UU. el drama A Good Person con Florence Pugh.

