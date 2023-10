De 'Nairobi' a 'Saray Vargas': los personajes de Alba Flores más icónicos que han marcado su carrera

“Esta gitana bonita, a la que yo llamo Miss España”, dijo Lola Flores, abrazada a una niña morena y alta en la que apuntaba ya la característica nariz de su padre. Poco antes, a la Faraona le habían proyectado un vídeo de sus dos nietas, Alba y Elena, en directo, en el que ambas le mostraban su cariño. “Pero tenemos una sorpresa para ti”, añadía Alba Flores en la que fue su primera aparición delante de una cámara. Apenas unos segundos más tarde, la hija de Antonio Flores se movía al ritmo de las palmas de su abuela, que trataba de animar sin conseguirlo a su otra nieta. Elena Furiase no quería bailar y su prima no quería dejar de hacerlo.

Alba Flores convirtió en abuela a la Faraona, a la que se refería como “Ole Ole”. Aunque no dispuso de más de 9 años para conocerla, Lola Flores se reconoció a sí misma en Alba: esa monarquía apócrifa de España que son los Flores había encontrado a su princesa. En una entrevista con Jesús Quintero, Lola Flores pidió un deseo: vivir cerca de sus nietos para que estos tuviesen con quien quedarse cuando sus padres “fuesen a recoger un premio”.

La villa Flores no llegó a edificarse por falta de tiempo. Lola Flores murió el 16 mayo de 1995 y Antonio, de sobredosis, 15 días más tarde. La mujer a la que Raúl del Pozo definió como “John Wayne con bata de cola” ya no estaba para rescatar a su hijo de el territorio comanche de las drogas.

Alba Flores siguió creciendo: asistió a la noche hollywoodiense de su tía Rosario, que actuó en la oscarizada Hable con ella, y al ingreso de su prima Elena en el Internado Laguna Negra. A ella aún le quedaban unos años curtiéndose en series como El comisario, El síndrome de Ulises o Cuéntame cómo pasó, en las que aparece en un único episodio. Ya llegaría la oportunidad de que aquella flor que Antonio Flores siempre quiso en su jardín floreciese, aunque ni su abuela ni su padre estuvieran allí para verlo. Y llegó.

Jamila en ‘El tiempo entre costuras’ (2012)

El primer papel en el que Alba Flores tuvo ocasión de lucirse lo logró en 2012. La adaptación de la novela de María Dueñas tenía a Adriana Ugarte como protagonista pero, en siete de sus 17 episodios, la nieta de la Faraona interpreta a Jamila, una criada árabe que ayuda a Ugarte en su taller. El tiempo entre costuras gozó de una magnífica audiencia y se hizo con la amplia mayoría de los premios a los que optaba. Menos de dos años después de que la carrera de Elena Furiase tocase techo al acabar El Internado, comenzaba la de Alba Flores.

Saray Vargas en ‘Vis a vis’ (2015-2019)

La gran entrada de Alba Flores vino de la mano de una reclusión: la de su personaje, la guerrillera Saray Vargas en la cárcel Cruz del Sur. En esta prisión, Alba Flores es la mano derecha de la alcaide en la sombra, Zulema (Najwa Nimri) y la pesadilla de una recién llegada a las celdas, Macarena (Maggie Civantos). La serie le valió a Alba Flores sus primeros premios: un Ondas a mejor intérprete femenina y un galardón de la Unión de Actores a mejor actriz secundaria en televisión.

Nairobi en ‘La casa de papel’ (2017-2021)

Nadie escribió nunca, en el New York Times o en cualquier otro periódico, aquello de “Ni canta ni baila, pero no se la pierdan”. La que no cantaba ni bailaba era, por supuesto, Lola Flores, que le marcó el paso a su propia leyenda y se erigió como una figura de primer orden internacional cuando, en realidad, su fama era estrictamente castiza.

A La Farona, sin duda, le habría gustado saber que el alcance que ella se conformó con soñar lo conquistó su nieta. En abril de 2020, la fachada de un edificio berlinés amaneció cubierta por un gigantesco grafiti de Alba Flores. En él, la actriz aparecía vestida con el mono rojo de su personaje en La casa de papel, Nairobi, con el que se convirtió en una estrella en todo el mundo.

Lola en ‘Maricón perdido’ (2021)

En Vis a Vis, una pareja adopta al hijo que Alba Flores, en prisión, no podrá criar, pero Saray Vargas les pone una condición: sus nuevos padres, payos, han de garantizarle que el niño escuchará música gitana. Los guionistas, no obstante, perdieron la oportunidad de cerrar el círculo con alguna referencia a Lola Flores, en lugar de a Camarón. Bob Pop, que se apuntó a la autoficción con Maricón perdido, anduvo más avispado y le regaló a Alba un personaje llamado Lola, al que interpreta en cuatro de los seis episodios que componen la serie.

Lole en ‘Te estoy amando locamente’ (2023)

A diferencia de lo que ocurría con su abuela, de la vida privada de Alba Flores se conoce muy poco. Sí son notorias sus inclinaciones progresistas, sus fobias políticas y su militancia en favor de la lucha contra el cambio climático o la libertad sexual.

Semejante currículo la hizo acreedora, a ojos de aquellos que no simpatizaban con sus ideas, de una infinidad de deudas que sus detractores creyeron que debía pagar de una vez y por un concepto muy discutible: el presunto fracaso en taquilla de Te estoy amando locamente, en la que Alba Flores interpreta a una activista homosexual. Aunque se estrenó a principios de julio, la película continúa en cartelera en varios cines de España y ha recaudado más de 400.000 euros.

