Los mejores papeles de Najwa Nimri: desde Zulema en 'Vis a vis' hasta su nuevo proyecto para Netflix

"Con Salto al vacío me di cuenta que no sabía interpretar, pero me interesaba lo suficiente como para seguir explorando el mundo del cine y decantarme por esto, porque no tenía claro que quería ser actriz". Estas fueron las palabras de Najwa Nimri tras echar la vista atrás y recordar como fueron sus inicios en el cine. A partir de ese momento y aunque la intérprete no lo supiese... había nacido una estrella en España.

A partir de ese momento, los directores más grandes de nuestro país llamaron a la puerta de Najwa. No obstante, la relación con Daniel Calparsoro fue a más, puesto que se convirtió en su marido con el paso de los años, pero antes había estrechado un gran lazo profesional uniéndose a algunos de los proyectos del creador de cine: Pasajes (1996), A ciegas (1997) y Asfalto (2000). Alejandro Amenábar también puso sus ojos en nuestra principal protagonista y, la artista, sin tener muy claro qué era aquello de la interpretación, decidió unirse al proyecto más personal de este famoso director junto a Penélope Cruz, Abre los ojos.

"Me enamoré del cine y de las películas", recalcó Nimri en una entrevista en Fotogramas. Gracias a eso, la intérprete ha demostrado que el cine es parte de su vida y con sus grandes actuaciones se convirtió en una de las actrices más populares de España y parte del mundo. Piedras, La casa de papel, Vis a Vis o Todo lo que tú quieras, entre otros, son los trabajos más característicos donde participó esta estrella española. Por ello, en Cinemanía vamos a repasar alguno de sus papeles más icónicos.

1.- 'Salto al vacío' (1995)

Fue el estreno de Najwa Nimri en el cine e interpretó a Álex, protagonista de un grupo de jóvenes de la ciudad de Bilbao que se dedicaban al tráfico de drogas y armas. A partir de este papel, su trayectoria comenzó a despegar de tal forma que se ha convertido en una de las actrices más importantes a nivel nacional.

2.- 'Piedras' (2002)

Nuestra principal protagonista encarna la vida de Leire en Piedras (se estrenó el 8 de febrero del 2002), una película creada por Ramón Salazar y protagonizada por Antonia San Juan, Najwa Nimri, Vicky Peña, Mónica Cervera y Ángela Molina. Estas cinco mujeres totalmente diferentes recorren Madrid y a través de sus zapatos enlazan, sin saberlo, cada una de sus vidas. Este trabajo logró el reconocimiento del público, el cual otorgó el Premio Galway Film Fleadh.

3.- 'Vis a vis' (2015-2020)

Najwa Nimri da vida a Zuleima Zuhir, la reclusa más peligrosa de la cárcel (Cruz del Sur) donde va a transcurrir Vis a vis. Una serie que, curiosamente, iba a llamarse Mosquita muerta, aunque los productores cambiaron el nombre en el último momento. Una auténtica obra maestra de Álex Pina y Daniel Écija, que acaba con sus inquietantes aventuras en el desierto de Almería (Vis a vis: El Oasis)

4.- 'La casa de papel' (2019)

Aunque el papel de Najwa en La casa de papel no se introdujo hasta la tercera temporada, la inspectora Alicia Sierra se ha convertido, con su inteligencia y picardía para plantar cara a la banda, en uno de los papeles más icónicos de esta famosa serie española. Nuestra protagonista intentará, por todos los medios, vencer la partida a El Profesor.

5.- 'Todo lo que tú quieras' (2010)

En Todo lo que tú quieras, Nawja, principal protagonista junto a Juan Diego Botto, da vida a Marta en una película que trata sobre la muerte de una madre tras un ataque de epilepsia. A partir de ese momento, la familia Velasco se desmorona y buscarán mil y una formas de volver a ser feliz.

El nuevo proyecto de Najwa

Najwa Nimri vuelve a escena con Berlín, una precuela de La casa de papel donde nos cuenta la vida de Andrés de Fonollosa (el famoso Berlín de la banda). Netflix será la plataforma encargada de emitir una serie que se estrenará a finales de este 2023. Nuestra protagonista encarnará a la inteligente inspectora Alicia Sierra.

