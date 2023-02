Se rueda 'Berlín': imágenes, fecha de estreno y claves del spin-off de 'La casa de papel'

Miradas temerosas. Risa nerviosa. Frases inconclusas por temor a meter la pata. "Tengo un miedo de lo que estoy diciendo", nos dice Begoña Vargas, con la misma inquietud que el resto de sus compañeros de Berlín: "Siento que con cualquier cosa que diga la voy a liar". Estamos en el rodaje de la ficción.

Los periodistas nos apretujamos en dos sillones y varias sillas dispuestas alrededor de los protagonistas del spin-off de La casa de papel, tratamos de sonsacarles algo de información sobre la gran apuesta de Netflix España para este 2023. ¿Hay sinopsis? "¿Sinopsis? Si consigues que te den una sinopsis me avisas", bromea Pedro Alonso, el actor detrás del atracador más demencial, inclasificable y carismático de la pequeña pantalla.

Su Berlín, un astuto hedonista que no sobrevivió al atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pero se las ingenió para regresar a La casa de papel en flashbacks para sus temporadas en Netflix, será el protagonista absoluto de esta nueva apuesta que llegará en diciembre y con la que se expande el universo rojo Dalí creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Es 12 de diciembre de 2022 por la tarde, y nos encontramos en una localización muy particular, el palacio El Rincón del marqués de Griñón, hoy propiedad de Tamara Falcó, situado en Aldea del Fresno, Madrid. A los usuarios de Netflix les sonará por La marquesa, al tratarse del lugar donde Falcó organiza su restaurante 'pop-up'. El salón en el que entrevistamos al elenco de Berlín es el mismo en el que finalizaba la primera temporada del documental, con Íñigo Onieva regalando a su novia la manta para ir en moto.

El equipo no puede desvelar a quién pertenece el imponente edificio dentro de la ficción, pero confirma que se trata de un enclave muy importante en la trama. Además, la escena que presenciamos podría darnos pistas sobre su papel en la serie. La secuencia en cuestión se rueda en la entrada del palacio, iluminada por dos grandes lámparas. Un miembro del equipo echa humo a través de una máquina para provocar niebla mientras la lluvia se cuela convenientemente en la toma.

Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez se asoman por el portón principal disfrazados de policías, con chalecos antibalas y gorra. Los acompaña Pedro Alonso, él ataviado con una gabardina y sujetando una pistola. "Vamos más producidos que Beyoncé", confesaba el protagonista minutos antes, durante las entrevistas. Frente a ellos, hay un Hummer con las ruedas apuntándonos a nosotros para que Ulloa, el encargado de conducir el vehículo, meta primera y salga disparado al final de la escena.

Asistimos al ensayo de la secuencia, en la que los vemos salir del palacio, con Berlín arrastrando a un hombre trajeado y asustado al que lanza sobre una charca. Le recrimina por haberle gritado tratando de hacerse el héroe delante de su novia: "El amor se acaba, imbécil, ¡el amor se acaba!", grita Alonso, al tiempo que amenaza con el arma. La toma finaliza con el protagonista perdonando la vida de su víctima y huyendo en el todoterreno junto al resto de la banda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Berlín y su nueva pandilla

Alonso confiesa que no estaba seguro del proyecto cuando Pina y Lobato le propusieron un spin-off centrado en Berlín. "Me preguntaron hace ya rato largo, antes de acabar La casa de papel, y me lo pensé muy en serio", nos cuenta: "Si bien estoy agradecido a La casa, tenía constancia de la continuidad de la exposición que iba a tener". Tardó un día y medio en decir que sí y terminó aceptando porque "sentía que el personaje tenía chicha para seguir investigando".

El intérprete gallego asegura "abrazar" el carácter contradictorio del hermanísimo del Profesor (Álvaro Morte), así como su capacidad para cambiar en cada nueva aparición: "No puedo dar nada por sentado y eso es muy nutritivo para un actor. Berlín es un parque temático que podría llevar a Shakespeare o a Chéjov, también funciona en una comedia romántica o con un Berlín joven".

En esta nueva etapa (pasada) de su vida, nos encontramos a un hombre en su "Edad Dorada", asegura Alonso, un momento en el que "el personaje está encontrando su propio sello", lo que en su caso se traduce en acercar a todos a su alrededor al fuego: "Hay algo de mucha luz, pero también mucho vértigo. Siempre parece gozoso y, a la vez, siempre hay un componente trágico".

A su lado, se reúne una nueva banda, mucho más berliniana que la convocada por su hermano en La casa de papel. Joel Sánchez resume a la perfección la esencia de este grupo liderado por un cabecilla como el de Alonso: "Berlín, que es muy de disfrutar la vida, el carpe diem, se ha juntado con una banda más joven porque le da esa jovialidad que le gusta. Él disfruta con nuestra chispa".

Sánchez debuta como actor en la piel de Bruce, el implacable hombre de acción: "Es muy polifacético, muy multiusos y resolutivo". Michelle Jenner es Keila, la ingeniera informática que todo grupo de atracadores necesita, "un cerebrito", dice la actriz, que "no se desenvuelve tan bien en la parte emocional y social". Julio Peña Fernández (A través de mi ventana) interpreta a Roi, o, como él lo define, el Sancho Panza al don Quijote del protagonista: "A Berlín lo veo como una figura que me ha sacado de un sitio en el que no estaba bien".

La energía corre a cargo de Begoña Vargas (Las leyes de la frontera) y su Cameron, una kamikaze que vive al límite, "una tía muy fresca, muy libre y sensual con algo de oscuridad", pero cuidado porque no es la nueva Tokio (Úrsula Corberó): "Ambas tienen mucha fuerza y carácter, pero es alguien diferente". La veteranía la suma Tristán Ulloa en la piel de Damián, "el confidente, brazo ejecutor y pepito grillo de Berlín".

Curiosamente, la historia más jugosa que comparte la dupla Alonso-Ulloa está fuera de cámaras. Los intérpretes arrancaron haciendo teatro juntos en Vigo cuando tenían 15 años. "Éramos dos adolescentes", recuerda Ulloa: "Él hacía de un espantapájaros y yo hacía de un grillo, y la historia se repite ahora: el sigue siendo un espantapájaros y yo un grillo". Alonso, por su parte, asegura sobre esta anécdota: "Yo sentí la vocación dialogando con él".

Esto no es 'La casa de papel' 2

Esta es, después de los temidos spoilers, la idea en la que más insiste el elenco. Pese a que Berlín ha nacido del universo La casa de papel, los actores evitan referirse a la serie como una precuela y prefieren el término spin-off. No esperéis máscaras de Dalí, monos rojos ni seudónimos de ciudades. Tampoco el mismo Berlín de la apuesta original, ni siquiera el de aquel flashback en Copenhague en la última temporada. "La serie rompe todas las servidumbres que tiene la continuidad para que el parque temático tenga nueva luz", apunta Alonso.

Lo poco que ha adelantado Netflix sobre Berlín dice así: "Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario". Aunque de momento no han trascendido muchos detalles sobre la producción, sabemos que la trama se sitúa en un pasado indefinido antes del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Asimismo, el reparto coincide en que La casa de papel traía consigo una historia más oscura, de encierro, mientras que esta ficción se contagiará de la personalidad del personaje central. Esto puede desembocar en cualquier cosa ya que, como señala Alonso, Berlín es "alguien que subvierte por sistema todo lo que se supone que es la lectura normal de las cosas".

Por lo pronto, sabemos que los ocho episodios que conforman la primera entrega repasarán los robos más extraordinarios del protagonista en una serie ambientada en Francia y España, que promete oscilar entre la comedia romántica y la ficción de robos. "El tema de robos está más enfocado al ladrón de guante blanco", puntualiza Peña Fernández, y Vargas añade: "Quizás tiene un poco más de glamour".

Más allá del cambio de tono, lo que sí les perseguirá inevitablemente son las expectativas tras el éxito de su predecesora. "Responsabilidad siempre sientes, pero quiero trabajarlo como algo nuevo que estamos construyendo entre todos", asegura Jenner. Fernández Peña prefiere centrarse en "las puertas que me puede abrir" mientras que para Ulloa, que reconoce que no había visto La casa antes de embarcarse en este proyecto, "el peor error que puede cometer un artista es pensar que puede gustar a todo el mundo".

Quien sí se confesa fan de la serie original es Begoña, ("me parece una fantasía, la vi por primera vez en Antena 3 con mi madre y mi hermano y luego tuve que esperarme a que la estrenara Netflix"), pero insiste en que Berlín es diferente y prefiere centrarse en disfrutar de la experiencia con sus compañeros.

Más jarana

Cuando los entrevistamos, llevan dos meses rodando y la producción se alargará hasta junio. El rodaje arrancó en París y ahora se ha trasladado a Madrid, aunque, de momento, no pueden decir si habrá más localizaciones. "Hoy estamos aquí, mañana no sé. El siguiente capítulo, ya veremos, y eso está muy bien. No es que no lo queramos contar, es que no sabemos, y eso también nos mantiene vivos", apunta Tristán. Así trabaja Vancouver Media, cambiando la hoja de ruta sobre la marcha.

Todos coinciden en que estos meses en el set han sido intensos y emocionantes, y han conseguido crear una unión muy especial entre ellos. "A la banda nos gusta mucho la banda, estamos disfrutando mucho con los compañeros", asegura Julio. En la charla con ellos, descubrimos que el actor de A través de mi ventana es el más cantarín del grupo junto a Alonso. También que estuvo a punto de interpretar a Rafael, el hijo de Berlín al que dio vida Patrick Criado en la quinta temporada de La casa de papel.

Nos recreamos en lo buenos que estaban los croissants en París con Joel. Bromeamos sobre desnudos frontales con Alonso. Begoña nos cuenta que su casting para la serie no fue el mejor: "No me fui contenta y, cuando me dijeron que sí, flipé, era una de estas veces que la vida te sorprende". Sobre todo, descubrimos que a esta banda le sobra carisma para robarse la atención de los usuarios de Netflix.

Da igual que no sepamos en qué consistirá exactamente la nueva aventura de Berlín o si la trama se desplazará a otros países. Poco importa que nos recuerde a ficciones como Lupin o Ocean's Twelve. Qué más da que no vistan monos rojos y máscaras de Dalí. Berlín siempre ha podido más y, esta vez que todo gira en torno a él, la apuesta solo puede mejorar. "Si el espectador viaja con nosotros, va a tener un viajazo", dice Vargas, y nosotros estamos deseando de que metan primera.

