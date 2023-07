'Te estoy amando locamente', la película que resiste en taquilla pese a los ataques de la ultraderecha

A primera vista, el estreno de una película como Te estoy amando locamente no destaca demasiado en términos puramente comerciales. El debut largo del director Alejandro Marín es una cinta de presupuesto medio-bajo, sin muchos nombres conocidos en su reparto ni el apoyo de grandes grupos mediáticos.

La película se estrenó el 6 de julio en 109 pantallas, con una campaña promocional bastante en sordina, y todo parecía indicar que tendría una trayectoria poco lucida en los rankings antes de desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, también presentaba rasgos que la situaban aparte de otros productos nacionales, y que han acabado convirtiéndola en un pequeño fenómeno de taquilla.

El primero de esos rasgos es su temática. Te estoy amando locamente está ambientada en 1977, y se centra en un tema tan poco abordado por nuestro cine reciente como la represión contra el colectivo LGTBI a través de la Ley de peligrosidad social. Algo plasmado mediante la historia de una madre (Ana Wagener) que pasa de la incomprensión al activismo cuando su hijo (Omar Banana) cae en manos de un régimen dispuesto a arruinarle la vida por ser gay.

Asimismo, el estreno de la película coincidió con la precampaña electoral para las elecciones del 23 de junio. Un momento en el que muchos miembros del colectivo se preparaban para un posible desembarco de la ultraderecha en el gobierno, y en el que determinada prensa se agarraba al 'todo vale' con tal de demonizar al bando contrario.

Chistes homófobos y "chiringuitos progres"

El 14 de julio, cuando Te estoy amando locamente llevaba una semana en cartelera, el digital The Objective arremetía contra ella en una pieza cuya hostilidad resultaba patente desde el mismo titular. "La película LGTB de Alba Flores recauda solo 67.000 euros tras recibir un millón en ayudas", aseguraba el texto, que mencionaba a la actriz de La casa de papel (el único nombre célebre en el reparto de la película) pese a que el rol de esta en el filme es muy secundario.

De la misma manera, el texto ponía en relación al filme con miembros del Gobierno (la secretaria de Estado Ángela Rodríguez, que había expresado interés por ella) y comparaba sus resultados desfavorablemente con los de Vacaciones de verano, la nueva comedia de Santiago Segura. "Otro fracaso del cine español", sentenciaba la pieza. La cual, de paso, aprovechaba para mencionar a Eduardo Casanova, seguramente el director más detestado por el público de derechas.

Tuit de The Objective sobre 'Te estoy amando locamente'. Cinemanía

La reacción a este artículo (y a otros de medios similares, como El Debate) fue tan polarizada como cabría esperar. Algunas respuestas clamaban contra "chiringuitos subvencionados" de "culturetas progres" que temblaban ante una victoria de PP y Vox en los comicios. Otras compaginaban este argumentario con chistes homófobos a cuenta de la película y su reparto, especialmente de Flores, rostro de una campaña de Greenpeace contra las políticas del gobierno andaluz en Doñana.

Otros posts, sin embargo, tachaban a la información de inexacta y tendenciosa, recordando que Te estoy amando locamente es una película de medios escasos que no podía competir con el leviatán taquillero de Segura. Y no solo eso: también hacían hincapié en que, pese a sus flojos recursos, el filme había tenido un estreno superior a lo previsto, con una media de ingresos por sala que hacía posible su transformación en un pequeño hito veraniego.

Ahora que Te estoy amando locamente lleva más de tres semanas en cartel, esta última predicción parece haberse cumplido. Según ComScore, la cinta sigue presente en el 'top 10' de filmes más recaudadores, resistiendo incluso el huracán 'Barbenheimer'. Con unas ganancias semanales de 35.344 euros, su recaudación acumulada se eleva hasta los 274.415 euros.

Resistir es lo importante

Pau Brunet, productor y analista de taquilla, fue una de las voces que criticaron los ataques contra Te estoy amando locamente, llevándose por ello una buena ración de insultos en Twitter. Ahora habla con nosotros acerca de una trayectoria que supone, en su opinión, "el triunfo del boca-oreja y de una comunidad que la ha hecho suya en un momento muy politizado (la campaña electoral)".

Tras la pandemia, "una taquilla como la de Te estoy amando... sin el apoyo de Mediaset o Atresmedia es un estreno decente (ni bueno ni malo), pero donde brilla [la película] es en su mantenimiento, que ha sido excepcional", señala el experto. Y prosigue: "Sin los grandes agentes de comunicación como Telecinco o Antena 3, es difícil tener un producto que pueda estar en una liga comercial elevada".

Según Brunet, el público LGTBI ha sido clave en los buenos resultados de Te estoy amando... Y la ofensiva de la que hablábamos antes ha supuesto, muy a pesar de sus responsables, un acicate para que la cinta se mantenga en taquilla: "El hecho que un bando más conservador y anti-cultura decidiese atacar de nuevo el cine español como 'chiringuito' y el concepto de 'cine de ideología' fue visto como un desafío, y la comunidad LGBTQ decidió salir en su defensa"

El analista añade que, si no hubiera contado con este "apoyo extraordinario", Te estoy amando... no hubiera superado los 200.000 euros en taquilla. Ahora, sin embargo, "va camino de doblar ese horizonte". A esta cifra habrá que sumar en un futuro los beneficios obtenidos en plataformas (Movistar Plus+ y Netflix están entre sus inversores) y en la venta a mercados internacionales.

¿Justifican los méritos de Te estoy amando locamente todo este revuelo? Eso es otro cantar. Si bien la película ha avivado un debate muy necesario sobre temas incómodos de nuestro pasado, su estilo podría definirse como un cruce entre la británica Pride (2014) y un episodio de una serie de Los Javis, incluyendo un número musical con una canción de Rigoberta Bandini y generosas cantidades de moda seventies y 'brilli brilli'.

La opinión que el filme de Alejandro Marín le merezca a cada espectador dependerá de sus simpatías hacia esos referentes. Aun así, resulta estimulante que el cine español de temática LGTBI vaya más allá del circuito de festivales y no necesite apoyarse en los nombres de siempre (en especial Almodóvar y los ya citados Calvo y Ambrossi) para atraer al público. Harán falta muchos titulares capciosos para anular un logro así.

