Detrás de la traducción de 'El juego del calamar': "Sabía que la serie lo iba a petar, pero no tanto"

Como suele suceder cuando una nueva película, serie o productor cultural alcanza un desmesurado alcance planetario, no dejan de surgir reacciones en torno a El juego del calamar, la serie surcoreana de Netflix que va camino de convertirse en la más vista de la historia de la plataforma.

Además de generar teorías locas, consecuencias inesperadas y advertencias antes de su visión, la serie está haciendo que mucha gente de todo el globo se asome a una ficción en coreano por primera vez (o, al menos, por primera vez desde que vieron Parásitos). Esto ha llevado a mucho personal angloparlante a plantearse una decisión que los hablantes de otras lenguas tenemos mucho más interiorizada: ¿veo El juego del calamar en su idioma original o doblada?

Si no sabes coreano, esa es una decisión que tendrás que tomar. En el primer caso, podrás escuchar la interpretación original de los actores y leerás sus diálogos en los subtítulos; si la ves doblada al castellano, escucharás la traducción interpretada por los actores de doblaje. De esta última traducción se ha encargado Jordi Naro, un profesional del doblaje y la traducción que lleva desde 2004 traduciendo series y películas del inglés, japonés y coreano y con quien hemos hablado de su trabajo en la serie creada por Hwang Dong-hyuk.

Así se ha traducido 'El juego del calamar'

"En el caso de El juego del calamar, yo me he encargado de la traducción para doblaje y la adaptación de la serie; la traducción para los subtítulos va por otra vía diferente", nos aclara Naro.

¿Y cómo se aborda la traducción de una serie? "Normalmente, el material con el que cuento es una transcripción del guion y las imágenes finales o en fase preliminar; por ejemplo, con El juego del calamar tenía capítulos con croma y a los que aún les faltan efectos. Luego me pasan la definitiva y reviso por si ha cambiado algo", explica.

"Cuando son series o películas en otro idioma, Netflix también incluyen un guion traducido al inglés cuando son series o películas en otro idioma. Lo hacen para agilizar; primero traducen ellos al inglés y luego lo pasan. Así yo tengo el guion en inglés y en el idioma original, además del metraje original". Además, también existe un glosario con algunos términos que la plataforma pone en común con todos los territorios, por lo que hay decisiones que vienen ya dadas, sin excesivo margen de adaptación.

Un ejemplo en El juego del calamar sería el de la prueba 'Luz roja, luz verde', que además también es el título del primer episodio de la serie. "Es un término que no se puede tocar, a no ser que sea algo que en España suene especialmente mal. En el caso de 'Luz roja, luz verde', creo que está bien así. En coreano no dicen eso, sino una expresión sobre una flor. Ahora es un elemento característico de la serie: si digo 'luz roja, luz verde', la gente ya sabe a lo que me refiero; si hubiera sido 'el escondite inglés', por ejemplo, hay muchas regiones donde se llama de otra manera", concluye el traductor.

¿Traducción o traición?

Toda traducción conlleva una traición, pero eso debe estar asumido por todos los que nos enfrentamos a obras culturales en otro idioma. En el caso de la adaptación para doblaje, hay otros desafíos a tener en cuenta. Jordi Naro lo tiene muy claro: "En mi opinión, siempre debe tener prioridad que ninguna palabra te saque de la serie o película. Que veas algo y te sumerjas en ello sin pensar que está doblado".

Tampoco son iguales los desafíos al traducir que al ajustar. En el caso de la traducción para subtítulos hay soluciones sencillas pero eficaces. "Cuando aparece algún término extraño suelo añadir contexto con una palabra. Si es un barrio con nombre poco conocido, pues añado “al barrio tal” o “la bebida cual”. Así ayudas a la gente a saber que eso es un barrio o una bebida. No lo tienes que cambiar y enseñas algo nuevo", cuenta Naro.

Sin embargo, al traducir y adaptar para los actores de doblaje también hay que tener en cuenta el encaje de la nueva pista de sonido sobre las bocas de los actores, un límite muy marcado que deja pocas opciones. "Por ejemplo, en El juego del calamar hablan del concepto coreano de “Gganbu” [muy resumido: tu mejor amigo del barrio con el que lo compartes todo]. Para poder explicar eso hemos aprovechado algún momento y creo que se entiende, pero lo que no puedes es hacer una Wikipedia de términos", nos explica.

Esta dificultad aumenta cuando se trata de idiomas de sonoridad tan diferente al castellano como el coreano. "El doblaje no deja de ser un engaño, es una traducción hablada. Pero cuando vemos a una persona occidental nos creemos más la mentira de que está hablando en nuestro idioma. Aparte de por las bocas, que hacen expresiones con la cara que en nuestra cultura no hacemos, pienso que nos choca más al ver a una persona asiática porque estamos menos acostumbrados. Es algo que pasaba más antes y ahora cada vez menos", razona el traductor.

El año del calamar

Teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado El juego del calamar en Netflix desde su estreno el pasado 17 de septiembre, surge la duda de si al tener acceso a la serie durante el proceso de traducción Jordi Naro pudo imaginarse que estaba ante un título camino de ser el más visto a nivel global de la historia de la plataforma.

"Sabía que la serie lo iba a petar, pero no tanto. Cuando hice el primer capítulo me gustó mucho cómo acababa y escribí a un par de amigos y les dije que cuando se estrenara la tenía que ver", recuerda. "Dije que seguro que iba a estar en el top 10 de Netflix, lo que no esperaba es que fuera a ser un fenómeno mundial de este calibre. Quizás por el hecho de ser coreana pensé que no llegaría al mismo número de gente que si hubiera sido americana, que lo habría tenido más claro. Con una de animación que estoy haciendo ahora me pasa lo mismo".

