¿Contará 'El juego del calamar' con una temporada 2 en Netflix?

Tan solo 9 episodios y 6 juegos infantiles han servido a la surcoreana El juego del calamar para desarrollar un universo rico repleto de cuadrados, círculos y triángulos. Los uniformes que serán tendencia este Halloween, la muñeca robot que protagoniza las pesadillas de muchos y la lucha entre las clases sociales se han colado en los hogares de los espectadores, quienes quedaban encantados con la introducción en este curioso juego a vida o muerte. Un éxito que podría traducirse muy pronto en resultados.

La ficción lleva varias semanas en el top 10 de Netflix, con grandes cifras de audiencia y grandes elogios de los suscriptores. Su final dejaba una puerta abierta al regreso de la serie, con el posible retorno del jugador 456 al juego. No obstante, la plataforma no ha anunciado por ahora la renovación por una segunda temporada, algo que con toda probabilidad sucederá las próximas semanas. De ser así, y teniendo en cuenta los plazos con los que trabajaba la primera temporada, la serie podría no estar disponible hasta 2023.

¿De qué podría ir la nueva temporada?

Aunque la ficción creada por Hwang Dong-hyuk (Silenced) ofrecía a grosso modo los detalles sobre las entrañas de la organización de El juego del calamar, el espectador no terminaba de enterarse de la mayor parte de los secretos de la misma. Seong Gi-hun abandonaba el avión para ver a su hija en el último momento, después de ver que el juego se reiniciara. De esta forma, el personaje podría regresar a la competición.

Además, la segunda temporada también podría desvelarnos la identidad de los VIPS, explicar por qué el líder priorizó el juego a su hermano o si la policía finalmente comienza algún tipo de investigación después de la desaparición de su compañero, con las indicicaciones que este aportaba.

Lee Jung-jae (Libéranos del mal) ha sido el encargado de encabezar los primeros episodios, que asesinaba a casi todos sus personajes, por lo que sería uno de los pocos en retornar. ¿Con qué juego demente nos sorprederá ahora El juego del calamar?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.