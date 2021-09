Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en octubre de 2021

Con la llegada del otoño, una nueva remesa de series y películas llega a Netflix. Entre las ficciones más esperadas encontramos los retornos de las series You (3T), Locke & Key (2T) y Luis Miguel (3T), así como las nuevas La asistenta y la española El tiempo que te doy, que llega junto al estreno patrio también de un nuevo reality conducido por la actriz Najwa Nimri: Insiders.

En cuanto a los largometrajes, el universo de Ejército de los muertos de Zack Snyder incrementa con el nuevo filme Ejécito de los ladrones, dirigida y protagonizada en esta ocasión por Matthias Schweighöfer (el icónico Ludwig Dieter). Además, Lady Di: El musical, Culpable o Fauces de la noche son otras de las películas más destacables. A continuación, los estrenos de Netflix en octubre:

Series

Netflix en octubre Cinemanía

La asistenta (1 de octubre)

Un paso adelante (1 de octubre)

Seinfeld (1 de octubre)

Oats Studios (1 de octubre)

Gatas miedicas (1 de octubre)

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (1 de octubre)

Comer, beber y conversar con Paik (1 de octubre)

Scissor Seven (3 de octubre)

On my block (4 de octubre)

Te recuerdo (5 de octubre)

La venganza de las Juanas (6 de octubre)

Deporte y juego sucio (6 de octubre)

Dulce ingeniería (6 de octubre)

Love is blind: Brasil (6 de octubre)

De yakuza a amo de casa (7 de octubre)

Mr. Robot (7 de octubre)

El código que valía millones (7 de octubre)

Sexy a lo bestia (7 de octubre)

Family business (8 de octubre)

Mucho más que listos (8 de octubre)

La casa de los secretos: Muerte en Burari (8 de octubre)

Una sonrisa roja como la sangre: Cuentos de los hermanos Grimm (8 de octubre)

El amor es como el chachachá (9 de octubre)

Periodo Azul (9 de octubre)

El club de las canguro (11 de octubre)

Netflix en octubre 2 Cinemanía

The movies that made us (12 de octubre)

Mighty Express (12 de octubre)

Otra vida (14 de octubre)

You (15 de octubre)

Masha y el oso (15 de octubre)

Mi nombre (15 de octubre)

El mundo de Karma (15 de octubre)

Little things (15 de octubre)

Misfit: La serie (16 de octubre)

La casa de muñecas de Gabby (19 de octubre)

Insiders (21 de octubre)

Komi-san no puede comunicarse (21 de octubre)

Sex, love & goop (21 de octubre)

Tut Tut Cory Bólidos (21 de octubre)

La vida es una anomalía, con Julien Bam (21 de octubre)

Dinastía (22 de octubre)

Locke & Key (22 de octubre)

Animaladas (22 de octubre)

Maya y los tres (22 de octubre)

Ultrasecretos (22 de octubre)

El asesino del impermeable: A la caza de un depredador en Corea (22 de octubre)

Más allá de la tristeza: La serie (22 de octubre)

Hypnotic (27 de octubre)

Luis Miguel: la serie (28 de octubre)

El tiempo que te doy (29 de octubre)

Películas

'Lady Di: El musical' Cinemanía

Culpable (1 de octubre)

Lady Di: El musical (1 de octubre)

La familia Addams: La tradición continúa (1 de octubre)

Alguien como tú (1 de octubre)

Jarhead 2: Tormenta de fuego (1 de octubre)

Los extraños (1 de octubre)

Rambo: Acorralado (parte II) (1 de octubre)

The Seven Deadly Sins: Cursed by light (1 de octubre)

Anatomía (1 de octubre)

La curva de la muerte (1 de octubre)

The Spirit (1 de octubre)

La maldición (1 de octubre)

Sácame del paraíso (1 de octubre)

The Hustle (1 de octubre)

Thunderbirds (1 de octubre)

Forever rich (1 de octubre)

Difícil de tragar (1 de octubre)

La búsqueda: Un largo y doloroso camino (1 de octubre)

Jumanji: Siguiente nivel (3 de octubre)

'Hay alguien en tu casa' Cinemanía

Escapa del Undertaker (5 de octubre)

Hay alguie en tu casa (6 de octubre)

Black and Blue (6 de octubre)

María Magdalena (6 de octubre)

El amargo silencio (6 de octubre)

Los carabineros (6 de octubre)

El ingenio del amo de casa (7 de octubre)

La película Pokémon: Los secretos de la selva (8 de octubre)

Rencor (8 de octubre)

Mi hermano, mi hermana (8 de octubre)

La vocera (8 de octubre)

Angeliena (8 de octubre)

La mahia del diario de Ana Frank (10 de octubre)

Little Crumb (10 de octubre)

The Van Paemel Family (10 de octubre)

The Seventh Heavn (10 de octubre)

Lee & Cindy C (10 de octubre)

Mira (10 de octubre)

The Sacrament (10 de octubre)

Peter Bell II: The Hunt for the Czar Crown (10 de octubre)

'Fauces de la noche' Cinemanía

Bright: Alma de samurái (12 de octubre)

Confluencia: Valor en tiempos de crisis (12 de octubre)

La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano (12 de octubre)

Distancia de rescate (13 de octubre)

Violet Evergarden: La película (13 de octubre)

Acción Jacinto (13 de octubre)

Slashers (14 de octubre)

One night in Paris (14 de octubre)

Nunca seremos novias (14 de octubre)

La batalla olvidada (15 de octubre)

Cuatro por cuatro (15 de octubre)

Mujercitas (15 de octubre)

Historia de lo oculto (15 de octubre)

El viaje (15 de octubre)

Ons (15 de octubre)

El fantástico Halloween de Tibucán (15 de octubre)

Everybody Happy (17 de octubre)

Química (18 de octubre)

'A' de asesinato (19 de octubre)

Fauces de la noche (20 de octubre)

Calle de la humanidad, 8 (20 de octubre)

Flip a coin- ONE OK ROCK- Documentary (21 de octubre)

Tierra salvaje (22 de octubre)

Panihida (22 de octubre)

Espontánea (22 de octubre)

Juntos otra vez (22 de octubre)

Juegos de colegas (22 de octubre)

Canción de amor (22 de octubre)

Ejército de los ladrones (29 de octubre)

Colin en blanco y negro (29 de octubre)

