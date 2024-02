Cómo ver iQIYI, el Netflix chino gratuito para los amantes de la cultura asiática

El mundo de las plataformas no deja de crecer. Aunque Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max son los primeros servicios de streaming que se nos vienen a la cabeza, hay más. Muchos más. Desde hace cuatro años, España dispone de iQIYI, la mayor plataforma china de emisión en continuo, que cuenta con más de 500 millones usuarios en todo el mundo. Y lo mejor de todo: es totalmente gratis.

iQIYI llegó a nuestro país en 2020, aunque su nacimiento se remonta a 2010, cuando fue creada por Baidu, el principal motor de búsqueda de China. Para acceder a iQIYI, sólo debes entrar en Play Store, App Store o descargártela en tu televisor inteligente. Todos aquellos que cuentan con Android TV o Google TV son compatibles con esta plataforma.

'La casa dorada' es una de las series más populares de iQIYI Cinemanía

iQIYI, una plataforma totalmente gratuita

iQIYI presenta tres tarifas diferentes, en función de las preferencias del usuario: una, completamente gratuita, al uso de Pluto TV o RTVE Play, y dos de pago, que incluyen diversas ventajas. La suscripción estándar (5’99 euros al mes) permite instalar iQIYI en dos dispositivos, descargar contenido VIP y disfrutar de una calidad HD 1080p. La suscripción premium (8’99 euros) asciende los dispositivos hasta cuatro y conserva todos privilegios de la versión estándar. Ambas ofrecen un mes de prueba y no tienen anuncios, algo que sí ocurre en la opción gratuita.

'Always on the move', una de las últimas películas en llegar a iQIYI Cinemanía

¿Qué ver en iQIYI?

Pese a ser de nacionalidad china, iQIYI no sólo tiene contenido de su país, sino también coreano y japonés. Entre sus títulos más populares, se encuentran La casa dorada, Mi universo, Me gustas, Amor testarudo, Amor es dulce, Única en su tipo, etc.

Varias de las producciones que se hallan en el catálogo de iQIYI son originales y exclusivas. Entre las series y películas más destacadas, sobresale el llamado género BL (Boy’s love), historias de amor entre dos hombres, mayoritariamente dirigidas a público femenino.

