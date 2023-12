Dónde ver gratis 'South Park': capítulos completos en directo y sin necesidad de suscripción

A lo largo del último año, hemos podido disfrutar de la última temporada de South Park (la número 26), de la garantía de que, al menos, habrá cuatro más e, incluso, de un episodio de la pandilla enteramente confeccionado por una Inteligencia Virtual. Sin embargo, en España, ver South Park no es tan fácil. La longeva y malhablada serie de animación no se aloja en ninguna de las grandes plataformas: ni Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max han oído hablar de Eric, Kyle, Kenny y compañía.

Para llegar hasta los amigos unidimensionales, la primera parada es Apple TV, en la que se encuentra, en alquiler y compra, la película South Park: Más grande, más largo y sin cortes, 88 minutos de trastadas dirigidas y escritas por los creadores de la serie que obtuvieron una nominación al Óscar, eso sí, en el apartado musical: el tema Blame Canada fue derrotado por Phil Collins y su You’ll be in my heart (Tarzán) en la carrera por la estatuilla.

Elon Musk en 'South Park' Cinemanía

La serie original alberga sus temporadas en FuboTV, una plataforma poco asentada en España y que, como la gran mayoría, hacen necesaria una suscripción para disfrutar de su contenido. Sin embargo, ¿sabes que South Park también se encuentra en un servicio de streaming completamente gratuito, Pluto TV?

¿Cómo veo ‘South Park’ online gratis?

En el grupo de las plataformas gratuitas, Pluto TV ocupa, junto a RTVE Play, un lugar de honor. Como ocurre con esta última, en Pluto TV ni siquiera es necesario registrarse: puedes descargarte el servicio de streaming en tu televisor inteligente o móvil o, incluso, acudir directamente a la página web, buscar la película o serie que quieres ver y pulsar el botón de reproducir. Y eso sería suficiente.

'South Park' Cinemanía

Debido a que esta plataforma contiene un canal temático dedicado a South Park, la serie de animación está disponible, y tanto en versión original subtitulada como doblada, casi en su totalidad ya que aún no se han incorporado las últimas tres temporadas. Por tanto, hay 23 temporadas, las que van desde el episodio Cartman consigue una sonda anal (su debut era una declaración de intenciones desde el mismo título) hasta Blanca navidad. Eso sí, hay un pequeño inconveniente, ya que Pluto TV tiene anuncios, como si se tratase de una cadena de televisión a la antigua usanza.

