Así serían los personajes de 'South Park' en la vida real según la IA

Hay proyectos que están tan condenados al fracaso que sólo pueden triunfar. Es el caso de South Park, una serie creada por Trey Parker y Matt Stone y disponible en España en Paramount+. Antes de firmar un contrato con Comedy Central para el desarrollo de la serie, Parker y Stone sólo tenían en su currículo un par de cortometrajes en los que, no obstante, se manifestaba a la perfección el espíritu cómico y estético de South Park: a saber, una dosis cargada de humor negro sin adulterar, representado con figuras cabezonas y unidimensionales como las que se dibujan en el colegio.

Contra todo pronóstico, South Park echó a andar y cuenta, desde 1997, con 26 temporadas, la última de ellas, emitida entre febrero y marzo de 2023. Aunque el historial académico de sus groseros protagonistas no se dé por enterado, han pasado 25 años desde que Kenny y sus amigos empezaron a dar clases. El mundo de la animación ha cambiado, se ha mecanizado y ha depurado, a pasos agigantados, cualquier huella artesanal que en ella pudiera detectarse.

Todo esto alcanzado su punto álgido con la Inteligencia Artificial, en la que la creación de complejas estructuras, perfeccionadas hasta el último detalle, no requiere de más esfuerzo que el de describirlas y esperar unos segundos. ¿Cómo serían los niños de South Park si, en lugar de dibujarlos Parker y Stone, se los dejásemos a una IA? Pues justo así.

¿Y si una Inteligencia Artificial dirigiese los episodios?

No es una pregunta hipotética, porque ya ha ocurrido. The Simulation es una empresa de inteligencia artificial generativa, capaz de escribir, animar, dirigir y estructurar un episodio desde cero, como demostró (“Sólo con propósito académico”, agregaba) al compartir, en redes sociales, un capítulo de 22 minutos de South Park. Excepto que, en él, no habían participado ni Parker, ni Stone ni, directamente, persona alguna, sino el misterioso algoritmo de The Simulation.

Esto pasó con la huelga de guionistas aún en marcha, por lo que algunos vieron en la creación de este episodio una demostración de fuerza. ¿Y si esto se convertía en una nueva herramienta para los estudios? En una entrevista para Hollywood reporter, la fundadora de una empresa que trabaja con Inteligencia Artificial ya insinuó que, entre las posibilidades de esta tecnología, estaba la de “crear un nuevo capítulo final para Juego de tronos”, totalmente personalizado.

Por el momento, The Simulation no tendrá esta utilidad, ya que su empleo está restringido para investigadores y periodistas. Según explicó la propia empresa, la elección de South Park venía derivada del amplio material que ha producido esta serie (25 temporadas por entonces) y lo fácil que resultaba replicarlo, al ser animación y no acción real y al carecer sus personajes de una marcada evolución.

