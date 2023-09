George R.R. Martin desvela su episodio favorito de 'Juego de tronos' y estarás de acuerdo con él

Te habrá gustado más o menos. Estarás conforme o no con el final. Poco importa cuál sea tu opinión sobre Juego de tronos y el desarrollo que tuvo la serie durante sus ocho temporadas ante una realidad incuestionable: aquel relato nacido de las novelas de George R.R. Martin fue un fenómeno que cambió la pequeña pantalla, que la hizo más ambiciosa, más arriesgada y más grande.

Cuatro años después de su controvertido final, la ficción que nos descubrió a Emilia Clarke o Kit Harington sigue expandiéndose y llegando a nuevos espectadores. Su spin-off precuela, La casa del dragón, ha estado a la altura de su legado y el año pasado se ganaba un puesto entre lo mejor de la producción televisiva de 2022.

Así, pese a la inevitabilidad del paso del tiempo, Juego de tronos sigue muy viva y Martin ha revelado ahora su episodio favorito entre los que escribió para la serie. Te adelantamos que la respuesta no sorprenderá a nadie.

Este es el episodio de 'Juego de tronos' que más le gusta a Martin

Vanity Fair sacaba el pasado 21 de agosto un artículo en el que elegía los 25 episodios perfectos de los últimos 25 años. En la lista se encontraba Aguasnegras, el noveno y penúltimo capítulo de la segunda temporada de Juego de tronos. George R.R. Martin ha comentado el reportaje asegurando que no considera Aguasnegras un episodio perfecto, pero que es su favorito de entre los que escribió para la ficción.

"Nunca he dicho que fuera perfecto... pero si los compañeros de Vanity Fair lo quieren decir, ¿quién soy yo para discutírselo?", ha bromeado el autor en su blog: "Por supuesto, no están diciendo que yo soy perfecto. Están hablando de Aguasnegras, uno de los episodios que escribí para Juego de tronos".

"Escribí cuatro guiones. Y sí, Aguasnegras es mi favorito de entre ellos, aunque creo que El león y la rosa salió muy bien también y tengo debilidad por ese", ha explicado el escritor, refiriéndose al segundo episodio de la cuarta temporada.

Aguasnegras, estrenado en mayo de 2012 con Neil Marshall como director, es uno de los episodios más queridos entre los fans de Juego de tronos. En él, la épica se disparaba en la batalla del Aguasnegras, con Tyrion Lannister (Peter Dinklage) como Mano del Rey liderando las tropas de los Lannister contra la flota de Stannis Baratheon (Stannis Baratheon) para defender Desembarco del Rey.

"Me siento muy satisfecho y halagado de estar en tan buena compañía", ha afirmado Martin sobre el artículo de Vanity Fair: "Ningún trabajo es realmente perfecto, por supuesto... pero es gratificante escuchar que igual lo has conseguido, o al menos te has acercado".

