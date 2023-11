Los 10 ataques más bestias de 'South Park' a la corrección política

Desde su estreno en 1997, la polémica ha acompañado de forma leal e insistente a South Park. Matt Stone y Trey Parker, sus flamantes creadores, nunca han querido otra cosa, como evidencia el hecho de que cada episodio de esta serie animada venga desarrollándose a toda velocidad según el suceso que se quiera parodiar o comentar. Esto conduce a que ciertos episodios no envejezcan del todo bien, pero ahí ha estado infatigablemente la pandilla infantil más deslenguada de Colorado, protagonizando controversias de todo pelaje que ponen en jaque la corrección política y, en general, cualquier tipo de decoro.

No digas "mierda"

'Golpe al aficionado' (2001)

La primera gran bronca suena hoy antediluviana: un buen día toda la población de South Park empezaba a usar indiscriminadamente la palabra "mierda": hasta 162 veces llegaba a usarse en el primer episodio de su quinta temporada. Fue algo histórico porque era la primera vez que Comedy Central dejaba que sonara esta palabrota en su parrilla, y porque al tiempo que el Consejo Paternal de Telvisión expresaba su ira la cadena llegaba a recibir hasta 5000 correos de desaprobación.

El señor Garrison te enseña a ponerte un condón

'El uso apropiado del condón' (2001)

En otro capítulo de la quinta temporada el señor Garrison se ponía a impartir clases de educación sexual, que implicaban a niños de todas las edades. Esto pasaba por enseñar de forma detallada las mejores formas de ponerse un condón, así que los padres volvieron a quejarse (Stone y Parker recordaron amablemente que South Park no se emitía en horario infantil) mientras Sky 1 prohibía el capítulo en Gran Bretaña y dentro de Australia este llegaba con restricción de 15 años de edad.

Intolerancia a la intolerancia

'El campamento de la tolerancia' (2006)

El señor Garrison volvió a estar involucrado en una trifulca cuando se propuso mostrar un comportamiento "demasiado gay" en el colegio de forma que le despidieran y cobrara indemnización. Este comportamiento pasaba por introducir un hámster vivo en el recto de su ayudante delante de toda la clase, pero las quejas de los protagonistas conducían a que fueran enviados a un surrealista "campamento de la tolerancia". Esta diatriba en torno a la tolerancia y la aceptación ha sido atropellada por el tiempo, pero sigue siendo recordada por sus explícitas imágenes.

El prólogo de Mormón

'¿Todo sobre los mormones?' (2003)

Llegada la séptima temporada Stan se hizo amigo de un chico mormón, tesitura que era aprovechada por los creadores para burlarse a lo grande de esta religión y parodiar su pintoresca historia. Los mormones se quejaron, claro, pero la sangre nunca llegó al río y este capítulo puede ser mejor recordado por haber supuesto el germen de The Book of Mormon: fabuloso musical que Parker y Stone llevaron con éxito a Broadway en 2011, y que estos días de hecho ha empezado a representarse en Madrid.

Contra la Cienciología

'Atrapado en el armario' (2005)

Esta sí fue sonada: en la novena temporada Parker y Stone buscaron otra secta de la que burlarse, declarando a la Iglesia de la Cienciología una "estafa global" y chacoteándose de miembros famosos como John Travolta o, claro, Tom Cruise, sobre quien al quedar "encerrado en un armario" se sucedían múltiples chistes en torno a su presunta homosexualidad. La consecuencia más visible de este episodio demoledor fue que Isaac Hayes, voz de Chef hasta entonces, abandonó la serie debido a que él mismo formaba parte de la Cienciología.

Más problemas religiosos

'María sangrante' (2005)

Lo que empezaba con una sátira sobre Alcohólicos Anónimos emprendía un rumbo más surrealista cuando una estatua de la Virgen María se ponía a sangrar mágicamente por el culo, y se le atribuían milagros. La trama terminaba pasando por el Papa y esto no le sentó bien a ciertos grupos ultrarreligiosos, que por ejemplo en Nueva Zelanda llegaron a exigir que el capítulo no se emitiera. No tuvieron éxito.

¿Demasiado pronto?

'Infierno en la tierra 2006' (2006)

Steve Irwin era una figura muy mediática en EE.UU. en tanto a su labor como cazador de cocodrilos. En 2006 murió al ser empalado por una mantarraya, y apenas dos semanas después reapareció en un episodio de South Park. En él Satán celebraba una fiesta de Halloween en el infierno, a la que acudía el mismo Irwin llevando clavada la mantarraya en el pecho. Fue considerado un chiste de muy mal gusto y demasiado prematuro: incluso los fans más fieles creyeron que se habían pasado.

Aún más problemas religiosos

'200' y '201' (2010)

En la temporada 14 hubo un episodio doble según el cual todos los famosos que habían sido injuriados en South Park (empezando por Tom Cruise) se movilizaban para demandar a los protagonistas. A lo largo de la trama también aparecían Buda y Mahoma, lo que tuvo unas consecuencias incontrolables: mientras Sri Lanka prohibió la serie, Revolution Muslim (una organización musulmana radical) llegó a proferir amenazas contra Parker y Stone.

"Probablemente acabaréis como Theo Van Gogh", escribieron, refiriéndose a un documentalista que había muerto en 2004 asesinado por un extremista islámico. Ante el peligro Comedy Central resolvió censurar las imágenes de Mahoma, y el episodio doble tuvo finalmente un estreno muy limitado. Aun hoy, de hecho, es muy difícil de encontrar.

China en la lista de enemigos

'Banda en China' (2019)

En los últimos tiempos las cosas han estado algo más tranquilas para South Park, con la salvedad de que en 2019 todo un país optara por prohibir la serie. Fue China según se emitió un capítulo donde Randy, al querer trasladar su negocio de marihuana al gigante asiático, era encerrado en un campo de trabajos forzados supervisado por personajes de Disney. China exigió una disculpa y los creadores se la dieron, pero una visiblemente sarcástica que no contribuyó a mejorar las cosas.

Los multiversos de Disney

'Joining the panderverse' (2023)

La última y más reciente ha llegado en el marco de un acuerdo millonario con Paramount+, según el cual periódicamente la serie lanza especiales de larga duración sobre un tema concreto. Joining the panderverse quería arremeter con Disney en su 100 aniversario, burlándose de sus últimos fracasos y enlazándolos con la voluntad de incluir diversidad, en teoría artificiosamente. También se chacoteaba de la costumbre de utilizar multiversos para reciclar personajes, y se cebaba especialmente con Kathleen Kennedy por su gestión de Lucasfilm y Star Wars. Voces como Elon Musk y Gina Carano ya han dado su beneplácito.

