La divertida reacción de Elena Amaya cuando Almodóvar le llamó para protagonizar 'La piel que habito'

Pedro Almodóvar es el director español más importante de la actualidad. El realizador manchego tiene una filmografía increíble en la que destacar solo una de sus obras es prácticamente misión imposible. Además, se suele rodear de un reparto recurrente en sus películas, y para muchas actrices de España convertirse en 'Chica Almodóvar' es una de las máximas aspiraciones que se puede tener; quien lo ha conseguido es Elena Anaya.

La actriz ha colaborado con él hasta en tres ocasiones: Hable con ella (2002), La piel que habito (2011) y Mentiras pasajeras, la serie que ha estrenado en SkyShowtime hace unas semanas y cuyo último episodio ha llegado a la plataforma de streaming recientemente. La cinta que coprotagonizó con Antonio Banderas ha sido su trabajo más importante bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, ya que le sirvió para ganar el Goya.

La anécdota de Elena Anaya con un policía parisino

La palentina ha revelado en el podcast La Script de la Cadena SER cómo se enteró de que había sido escogida para el papel, así como la divertida anécdota que sucedió inmediatamente después. "Me llamó Esther (directora de producción de El Deseo), estaba en París rodando y abracé a un policía por la calle, porque estaba sola y no podía de la emoción", confiesa. "Le dije 'no hablo francés, pero te voy abrazar porque me acaba de pasar una cosa tremenda", le espetó al gendarme.

A pesar de que el agente se quedó con una sonrisa y la actriz se fue "sola pegando saltos por la calle", confiesa en retrospectiva que el policía parisino podía haber reaccionado de otra manera: "Podía haberme tirado al suelo y dejado con el brazo detrás", aunque afortunadamente no pasó y pudo festejar en la Ciudad de la Luz que había conseguido protagonizar la película de Almodóvar.

'Mentiras pasajeras' es una serie importante hoy en día

Elena Anaya celebra que Mentiras pasajeras se haya estrenado en SkyShowtime y que la plataforma que produjo Bosé, que se puede ver ahora en abierto, apueste por ficciones con personajes que rondan los 50: "Hay que celebrar series así, que ponen en pantalla a personajes de mi edad deseantes y capaces de tomar decisiones sobre si mismos", afirma en el podcast.

Mentiras pasajeras está creada por Nerea Castro y producida por El Deseo, fundada por Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, y narra la caída de una exitosa empresaria interpretada por una Elena Anaya a la que "le gusta, como mujer de 48 años, ver en pantalla a tías de mi edad". La serie está disponible en exclusiva en SkyShowtime.

