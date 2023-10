El primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar se ambientará en Nueva York

Hacer una película hablada en inglés lleva siendo años una tarea pendiente para Pedro Almodóvar. Entre los 90 y los 2000 fue cuando recibió varias ofertas desde Hollywood guardándole un sitio en su industria, pero ningún proyecto terminó de despegar y en los últimos años (mientras se tenía que desentender de su ansiada adaptación de Manual de mujeres de la limpieza de Lucia Berlin, que habría protagonizado Cate Blanchett), al menos pudo quitarse la espinita a base de cortos. Uno fue La voz humana con Tilda Swinton y otro, su trabajo más reciente, Extraña forma de vida con Pedro Pascal y Ethan Hawke.

Lo curioso de Extraña forma de vida es que este western se articulaba como una deuda pendiente de Almodóvar luego de no haber llegado a dirigir Brokeback Mountain, en favor de Ang Lee. Luego de la experiencia de este aclamado corto, sin embargo, Almodóvar ha encontrado ánimos para intentarlo de nuevo, y se prepara para rodar su próxima película no solo en inglés y con estrellas internacionales, sino también en Nueva York. World of Reel recoge que Almodóvar va a grabar exteriores durante tres semanas en la urbe neoyorquina, para a continuación centrarse en los interiores en España.

El título de la película sería The Room Next Door (¿posiblemente traducida como La habitación de al lado?), y Almodóvar ha confirmado que es una película con “mucho diálogo” y de guion original, sobre las vivencias de tres amigas. No ha trascendido quiénes serán las actrices, pero el manchego ha confiado en ciertos círculos que una es británica y las otras dos estadounidenses, y que las tres eran sus primeras opciones para los personajes: aceptaron de inmediato participar en la película.

The Room Next Door sería la película número 23 de Almodóvar, y si termina prosperando supondría la esperada irrupción de Almodóvar en el largometraje con estrellas internacionales, luego del “calentamiento” que habrían supuesto La voz humana y Extraña forma de vida.

