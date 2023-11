Dónde y cuándo ver 'Bosé': horario y fechas para ver online y en abierto la serie de Miguel Bosé

La cantidad de biopics ha crecido exponencialmente en España desde la llegada de las plataformas de streaming, aunque eso no significa que los que no son suscriptores no puedan disfrutar de ellas. Si hace apenas unos días se emitió en Antena 3 el primer capítulo de Cristo y Rey, la miniserie de Atresplayer protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta centrada en la pareja circense, ahora ha sido el turno de Bosé, la producción que se centra en la vida y obra del artista Miguel Bosé.

La miniserie a relata través de seis capítulos de unos cincuenta minutos de duración la vida del cantante desde sus inicios en el mundo de la música hasta la muerte de su padre. Al artista le interpretan tres actores distintos en las diferentes etapas de su vida, siendo encarnado por Iván Sánchez (Hospital Central) en su versión adulta, por José Pastor (Valeria) en su etapa joven y por Hugo Fuertes Marciel (Malasaña 32, 2020) de niño. Completan el reparto Nacho Fresneda, al que se puede ver en la última entrega de Cuéntame, y José Sospedra (Mía es la venganza), entre otros.

¿En qué plataforma se puede ver 'Bosé'?

La serie que repasa la vida de Miguel Bosé es una producción original de SkyShowtime España, por lo que es en dicha plataforma de streaming donde se puede ver completa. Hasta hace unos días era el único sitio en el que se podía disfrutar Bosé, pero ahora ha comenzado a emitirse en abierto.

Dónde ver 'Bosé' en abierto y gratis

El día 6 de noviembre se emitió el primer capítulo de Bosé en Telecinco, y en la cadena de Mediaset se podrán ver también el resto de episodios. Los cinco restantes llegarán a las pantallas de toda España de manera semanal los lunes a las 22:50 horas, lo que significa que la miniserie ocupará la parrilla nocturna del canal hasta el día 11 de diciembre, fecha en el que se estrene el último.

No es la primera vez que Telecinco emite una serie que proviene de una plataforma de streaming en prime time. De hecho, si el día 6 se estrenó Bosé, el 8 de noviembre llegó el primer capítulo de la temporada 14 de La que se avecina, que ocupará las noches de los miércoles en la cadena con el objetivo de hacer competencia a la última entrega de Cuéntame.

