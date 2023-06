Estos son los dos capítulos de la segunda parte de 'And Just Like That': la continuación de 'Sexo en Nueva York' ya está disponible

Si buscamos en Google: "¿Cuándo arranca la segunda temporada de And Just Like That?" o "¿A qué hora empieza la segunda parte de And Just Like That?" Aunque en algunos medios se ha hablado de que la hora de estreno de la serie será a las 2 de la madrugada del viernes 23 de junio. No es correcto, ¡la serie ya está disponible en España y por partida doble! De 45 y 44 minutos es la duración de los dos capítulos de la segunda temporada de And Just Like That la continuación de Sexo en Nueva York, que ya están disponibles en la plataforma de HBO Max.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresan como Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente, en el primer capítulo llamado La Met o yo, que inaugura la segunda parte de And Just Like That. El inicio de la serie se centra en Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y su dilema sobre si está preparada para algo más que una aventura. Por su parte, Miranda está preocupada por si su relación con Che se trata solo de sexo.

Imagen del primer capítulo de la segunda temporada de la serie 'And just like that'. HBO Max

En el segundo capítulo de la segunda temporada de la continuación de Sexo en Nueva York, Carrie tiene problemas con el guión de un anuncio para el pódcast. Charlotte intenta recuperar la ropa de marca de Lily y Miranda pierde su teléfono.

Imagen del segundo capítulo de la segunda temporada de la serie 'And just like that'. HBO Max

El capítulo 3 de la serie estará disponible el 29 de junio en HBO Max y, el cuarto, el 6 de julio. Así que, a partir de hoy, los jueves tienes una cita especial con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, que pronto contará con la aparición —aunque sea breve— de Kim Cattrall en el papel de Samantha.

El regreso de Kim Cattrall como Samantha

Las duras exigencias de Kim Cattrall para volver a ser Samantha en And Just Like That ocuparon todos los titulares. Varios medios han asegurado que la actriz no pisaría el set de la serie si Michael Patrick King, estaba presente. "Kim tenía dos requisitos: uno, que no actuaría con ninguna de las otras chicas, y dos, no quería ver a Michael Patrick King", ha asegurado una fuente consultada por Page Six.

Además, Cattrall habría negociado su aparición y se habría embolsado una cuantiosa suma por ella. "Recibirá mucho dinero, eso muestra el poder de Kim".

La esperada aparición de Samantha Jones tendrá lugar al final de la serie, dejando en el aire si la veremos de forma más permanente en la tercera temporada de And Just Like That.

