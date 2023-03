Cuándo se estrena el episodio 1x09 de 'The Last of Us': el último episodio en HBO Max

El año 2023 empezó por todo lo alto en HBO Max. Tras meses de espera, el 15 de enero, por fin conocíamos a las versiones de acción real de Joel y Ellie, protagonistas del videojuego The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog. Pedro Pascal y Bella Ramsey se han metido en la piel de esta curiosa pareja obligada a sobrevivir al fin del mundo juntos y, episodio a episodio, hemos ido descubriendo la parte más humana de lo que significa vivir en un mundo apocalíptico.

The Last of Us no es una serie más sobre zombis y, prueba de ello, es que incluso los actores tenían prohibido utilizar ese término durante el rodaje. La serie sobre una niña y su protector (a regañadientes) nos ha hablado sobre la amistad y el amor en tiempos imposibles y, tras 8 episodios, nos mostrará su final el próximo domingo, 12 de marzo.

Como siempre, a no ser que seas de esos fans que deciden trasnochar para ser los primeros en saber el final de la primera temporada, seguramente decidas ver el último capítulo el lunes 13, pues el episodio estará disponible en la plataforma de HBO Max la noche del 12 al 13 a las 3:00 h.

Si, efectivamente, eres de los que quieren ser los primeros en saber cómo termina esta primera entrega y además eres fan de los mayores premios de la industria cinematográfica, entonces quizá se te presente un dilema esa misma noche, y es que el episodio 1x09 de The Last of Us se estrenará mientras Hollywood celebra su gran gala de los Oscar.

La mayor gala de premios de la industria iniciará su transmisión a las 19:00h de Los Ángeles, lo que quiere decir que, en España, tendremos que esperar a las 2 de la mañana de esa noche para conocer a los ganadores de los Oscar 2023. Ello significa que el último episodio se estrenará mientras la gala todavía esté retransmitiéndose.

Para este último episodio, los creadores de la serie tienen una sorpresa para los fans del videojuego y es que, igual que, en el último capítulo, el actor que le da voz a Joel era una de las claves de la trama del episodio, su compañera de aventuras, la actriz que presta su voz a Ellie, se unirá también al reparto con un papel muy importante para el propio personaje de Bella Ramsey.

Tras mostrarnos uno de los episodios más duros de la temporada, solo cabe esperar que el ultimo capítulo de la temporada nos deje con muchas incógnitas por resolver (que los fans del videojuego ya sabrán) y con un final que nos haga lamentar que, la próxima semana, no nos reencontremos con Pedro Pascal y su protegida (aunque, para eso, siempre tendremos The Mandalorian).

