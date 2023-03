'The Last of Us': La actriz de Ellie en el videojuego será clave en el último episodio

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1X8]

El próximo 12 de marzo, coincidiendo con la ceremonia de los Premios Oscar, la primera temporada de The Last of Us llegará a su fin con su noveno episodio. Tras casi dos meses acompañando a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) por la América más profunda y postapocalíptica, la primera parte del viaje se acabará con un capítulo cargado de sorpresas y cameos.

Después de enfrentarse a David (Scott Shepherd) y sus seguidores caníbales en uno de los episodios más crudos en lo que llevamos de serie, Ellie y un recuperado Joel por fin se podrían toparse con los Luciérnagas, el grupo revolucionario que puede ayudar a la joven protagonista a dar con la cura para el Cordyceps.

Además de los Luciérnagas, Ashley Johnson, que presta su voz a Ellie en el juego, se une a la despedida, como hemos podido comprobar en el tráiler del episodio 9 que ha lanzado HBO Max:

El adelanto muestra a Joel y Ellie, más unidos que nunca tras lo acontecido en el episodio 8, llegando al campamento de los Luciérnagas en Salt Lake City con la esperanza de que estos desarrollen una cura a partir de la inmunidad al virus de Ellie.

Sin embargo, los protagonistas no saben si el grupo sigue ahí o si pueden confiar en sus miembros para que den con una vacuna. Recordemos que su intento por localizar a los Luciérnagas en Colorado los condujo a un ataque que casi acaba con Joel. Por lo pronto, en el tráiler del nuevo capítulo vemos que alguien les lanza una granada.

¿Quién es Anna?

Además, el adelanto confirma que Ashley Johnson, quien presta su voz a Ellie en el juego, se unirá al elenco para este último episodio. Y no lo hará en la piel de un personaje cualquiera: Johnson interpretará a Anna, la madre de Ellie.

Curiosamente, el cocreador Neil Druckmann quiso incluir este papel en el videojuego, pero se quedó sin tiempo. En cuanto a la serie, por lo que podemos concluir del avance, su trama se situará durante el parto de Ellie y aparentemente Anna se topará con los infectados, un hecho que podría estar relacionado con la inmunidad de la joven en el futuro.

El próximo lunes de madrugada, por fin sabremos cómo acaba la primera parte de esta aventura de Joel y Ellie y de qué forma la ficción sienta las bases para la segunda entrega, que, tal y como ha adelantado Pedro Pascal, podría arrancar su rodaje este año. Los vamos a echar de menos, sí, pero por suerte tenemos a Pascal haciendo doblete en The Mandalorian para que la despedida de Joel sea más llevadera.

