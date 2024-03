Cuándo se estrena y dónde ver el último episodio de 'The Ones Who Live', la serie de Rick y Michonne en el universo 'The Walking Dead'

Con la emisión de sus cinco primeros episodios, The Ones Who Live lograba convertirse en el spin-off mejor valorado de The Walking Dead. El reencuentro de Rick (Andrew Lincoln) y de Michonne (Danai Gurira) tras años separados, la introducción de la República Cívica Militar y algunas de las escenas más violentas de la televisión actual se transformaban en algunas de las claves de su éxito, que ahora tendrá que ver si se posterga con su capítulo final.

Tras el comienzo de las emisiones el pasado 26 de febrero, The Ones Who Live estrenaba sus nuevas entregas semanalmente. Así, la ficción alcanzaba hasta un 91% de la crítica profesional en Rotten Tomatoes y hasta un 93% del público, situándose como la serie con la puntuación más alta de la franquicia de muertos vivientes de AMC por detrás de Dead City (80% de la crítica y 77% de la audiencia).

¿Cuándo se estrena y dónde ver el 1x06 de 'The Walking Dead: The Ones Who Live'?

El sexto y último episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live se estrena el próximo 1 de abril en España a través de AMC+. Un desenlace que podría darnos nuevas pistas sobre la continuación de la historia de Rick y Michonne o el cierre definitivo de dos de los personajes más queridos de la franquicia.

The Walking Dead: The Ones Who Live presenta la historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiante. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos.

Además del regreso de Andrew Lincoln, como el sheriff Rick Grimes, y Danai Gurira, como la experta en catanas Michonne, la nueva serie cuenta con otros viejos conocidos de la franquicia. Pollyanna McIntosh regresaba como Jadis, el personaje sin escrúpulos que fue el encargado de la desaparición de Rick en la serie madre.

A estos se unen en el reparto Lesley-Ann Brandt, actriz conocida por Lucifer o Spartacus; Frankie Quinones, actor de Lo que hacemos entre las sombras; y el célebre Terry O'Quinn, quien fuera John Locke en los 120 episodios de Perdidos. Completan el reparto Breeda Wool (UnREAL), John Martineau (Smile), Matthew Jeffers (New Amsterdam) o Craig Tate (12 años de esclavitud), entre otros.

