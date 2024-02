'Un caballero de los Siete Reinos': la nueva precuela de 'Juego de tronos' fija fecha en HBO Max

Este viernes David Zaslav tuvo que volver a defender frente a los accionistas los resultados de Warner Bros. Discovery, y en particular el rendimiento de Max. El CEO de la empresa ha resuelto aglutinar todos los servicios de streaming bajo esta marca, aunque el rebranding aún no ha sido efectivo en países como España (donde seguimos contando con HBO Max). Sea como sea, Zaslav ha querido sacar músculo con el futurible catálogo, de forma que aparte de asegurar muy fuerte que sigue comprometido con hacer aquella serie de Harry Potter, también ha depositado su atención sobre el universo televisivo de Juego de tronos.

Al poco de que la serie de David Benioff y D.B. Weiss llegara a su culminación, ya había multitud de proyectos queriendo expandir el universo propuesto por George R.R. Martin en sus novelas de Canción de hielo y fuego. Por ahora el primer spin-off, La casa del dragón, ha ido de maravilla, así que la directiva de Zaslav está deseosa de que vean la luz nuevos proyectos. En los últimos tiempos hemos oído de varios (hasta una secuela centrada en Jon Nieve con Kit Harrington como productor, se ha dejado caer), pero sin duda el que más fuerza ha cogido con permiso de La casa del dragón ha sido Un caballero de los Siete Reinos.

El título provisional de la nueva serie es Un caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, y se basa en una trilogía de breves novelas publicadas por el mismo Martin y centradas en las aventuras de Dunk y Egg. Tales son los apodos del caballero Ser Duncan el Alto y del futuro rey Aegon V Targaryen, y los títulos de las historias son: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso. Quizá haya por aquí una sobredosis de títulos con “caballeros”, así que es posible que la serie termine cambiando de nombre.

Lo que importa es que Zaslav se ha propuesto que la serie llegue lo antes posible: “George R.R. Martin está en la fase de preproducción de un nuevo spin-off, Un caballero de los Siete Reinos, que se estrenará a finales de 2025 en Max”, ha declarado. Esto significa que la serie empezaría a rodarse este mismo año (aun sin haber fichado showrunner ni reparto), y que la estrategia de Zaslav podría ser estrenar una serie basada en Canción de hielo y fuego cada año. Al fin y al cabo la segunda temporada de La casa del dragón se emite en HBO este verano, y también está a punto de confirmarse otra serie basada en la Conquista de Aegon.

Todo contando con que el desarrollo vaya como está previsto, claro, y que no sea solo una jugarreta para seducir accionistas. Zaslav, por su parte, ha aprovechado para confirmar qué otras series se hallan a punto de caramelo: “De cara al futuro tenemos una de las mejores alineaciones de la historia de HBO. El próximo trimestre tendremos Hacks y La casa del dragón, seguidas de El Pingüino de DC y la nueva serie de Dune. Luego, en 2025, arrancaremos el año con la nueva temporada de The White Lotus, seguida de The Last of Us y Euphoria, por nombrar algunas”. De la serie de Dune, titulada aparentemente La hermandad, hacía siglos que no teníamos novedades, pero ahí se ha lanzado el órdago.

La sinopsis oficial de Un caballero de los Siete Reinos es la siguiente: “Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de tronos dos héroes improbables vagaban por Poniente... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos dos incomparables amigos”.

