Típico de Daemon: a Matt Smith se le escapa sin darse cuenta la fecha de estreno de 'La casa del dragón 2'

Fue tan grande el éxito de Juego de tronos a lo largo de ocho temporadas que primero el público prefirió correr un tupido velo sobre lo decepcionante de los últimos capítulos, y segundo HBO quiso rápidamente seguir exprimiendo el fenómeno. La cadena, aliada con George R.R. Martin como creador de la franquicia (Canción de hielo y fuego) ha iniciado así la producción de varios spin-offs que nos devuelvan a Poniente, y el primer proyecto ha tenido afortunadamente un gran éxito. Nos referimos, claro, a La casa del dragón.

Esta adaptación del libro de Martin Fuego y sangre, que examina las circunstancias de la famosa Danza de Dragones (la guerra civil Targaryen que sucedió varios siglos antes de la historia de Juego de tronos), tuvo la dificultad de competir directamente con otra gran fantasía heroica, El señor de los anillos: Los anillos de poder, pero se topó con mejores críticas y en general un respaldo más caluroso por parte del público. De forma que, cuando llegó a su fin la primera temporada de diez episodios, La casa del dragón ya tenía una amplia base de fans a sus espaldas. Fans que esperan ahora la segunda como agua de mayo.

HBO ha desarrollado a toda prisa esos nuevos capítulos, y llegado el caso pudo sobreponerse a las huelgas de Hollywood gracias a que la mayor parte de los responsables de La casa del dragón estaban sindicados en Reino Unido. De momento que la nueva temporada se ha rodado como estaba pensado, y ahora la duda tras el lanzamiento del primer tráiler es cuándo se estrenará. HBO no suelta prenda pero Matt Smith (que interpretó a Daemon Targaryen en la primera temporada y hará lo propio en la segunda) ha hablado abiertamente de las fechas tanteadas. Quizá, recibiendo una llamada alarmada después.

El caso es que a Smith le han preguntado cuándo esperar la próxima temporada de La casa del dragón (compuesta esta vez por ocho episodios y no por diez como la anterior) durante el programa de radio The Zoe Ball Breakfast Club, en BBC. Y Smith ha respondido sin disimulo: “En agosto, creo… este verano, sí”. Una fecha que HBO no ha hecho oficial, pero que encajaría puesto que la primera entrega de La casa del dragón se estrenó el 22 de agosto de 2022; pasarían dos años justos entre una y otra.

Smith matiza, por otro lado, que la serie aún no está terminada como tal. El rodaje acabó, sí, pero La casa del dragón se halla inmersa en la posproducción. “Aún no he visto nada, pero la terminamos el año pasado. Así que aún tenemos por delante todo lo de los diálogos y el doblaje”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.