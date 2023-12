Alba Flores habla sobre las "madres narcisistas" de 'Sagrada familia': "Es un tema que viene siendo tabú"

A pesar de que el año 2023 esté llegando a su fin, las plataformas de streaming continúan estrenando contenido, y Netflix es un claro ejemplo de ello. Una de las últimas producciones que han llegado a su catálogo hace apenas unas semanas es la segunda temporada de Sagrada familia, la serie protagonizada por Najwa Nimri y que cuenta en el reparto con nombres como Carla Campra, Iván Pellicer o Alba Flores.

El personaje de Caterina se suma a la larga lista de trabajos de la actriz, que saltó a la fama gracias a interpretar a Nairobi en La casa de papel y a de Saray en Vis a Vis. Sus dos trabajos más reconocidos la han permitido labrarse una carrera tanto en cine como en series, pero probablemente ninguno de esos proyectos en los que ha aparecido a lo largo de los años sea tan extraño como el de Sagrada familia, algo de lo que ha hablado.

'Sagrada familia', una serie de Netflix difícil de definir

Alba Flores ha acudido a los micrófonos del podcast La Script para la Cadena SER, en los que ha afirmado que adora lo 'extraña' que es la serie de Netflix: "Me interesa que Sagrada familia es una serie que no sé qué género es, me resulta difícil definirla", confiesa la actriz, pero eso no hace más que incrementar su disposición a hacerla: "Me parece que hay una puerta a hacer algo creativo, raro, con más libertad".

Además, también aborda el argumento de la serie, muy diferente a la otra en la que ha trabajado este año, Romancero, de Amazon Prime Video, y es que Sagrada familia tiene un tema "que viene siendo un poco tabú" pero del que poco a poco poco "estamos pudiendo hablar": "Hay muchas creadoras y creadores poniendo el foco en las madres narcisistas, eso de querer verte en tus hijos, en esto de que son tuyos y solo tuyos".

'Te estoy amando locamente', nominada en los Goya

La única película en el la que la actriz ha participado este año ha sido la cinta Te estoy amando locamente (2023), dirigida por un Alejando Marín con el que ya coincidió en Maricón perdido (2021) y que ha cosechado cinco nominaciones a los Premios Goya. Alba Flores reconoce sentirse muy feliz de haber participado en esta cinta LGTB de la que "la gente salía aplaudiendo del cine cuando acababa".

Alba Flores, en 'Te estoy amando locamente' Cinemanía

Además de confesar de que le han llegado multitud de mensajes de cariño por parte de personas del colectivo, también recalca la importancia de hacer películas como esta: "Había algo del cine que tiene en cuenta la diversidad y lo no normativo en el que la tradición era contar historias donde la gente acababa fatal", dice la actriz de Te estoy amando locamente: "Parecía que si eras una persona que vivía una vida no normativa ibas a acabar como el culo, y películas como esta (y otras) están cambiando la mirada sobre eso".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.