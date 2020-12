Warner se está planteando estrenar ‘Dune’ únicamente en cines después de todo

La decisión de Warner Media, impulsada por las altas esferas de AT&T en función a mejorar las cifras de suscriptores de HBO Max, era demasiado drástica como para no encontrar resistencia. Wonder Woman 1984, ya en cines españoles, inauguraría este 24 de diciembre en EE.UU. un modelo híbrido según el cual todos los estrenos de 2021 verían la luz tanto en salas tradicionales como en streaming, y al poco de que la major diera a conocer esta resolución se topó con numerosas voces discordantes. La cadena de cines AMC. Christopher Nolan llamando a HBO Max“el peor servicio de streaming”. O Denis Villeneuve, asegurando que algo así “mataría a la franquicia de Dune”.

La oposición más decisiva, sin embargo, ha sido la de Legendary Entertainment. Esta compañía financió el 75% tanto de Godzilla vs. Kong como de la citada Dune, y al poco de que se hiciera público este anuncio supimos que planeaba ponerse en contacto con Warner para exigir un acuerdo, bajo amenaza de demanda judicial. A Legendary no le faltan motivos, ya que más allá de su papel primordial en el desarrollo de ambas películas, estuvo tanteando en su momento la posibilidad de venderle los derechos de exhibición de Godzilla vs. Kong a Netflix por 250 millones de dólares, pero Warner Media bloqueó la venta. Encontrarse posteriormente con que igualmente iba a ir al streaming, esta vez sin su consentimiento, ha precipitado el litigio.

Como respuesta a este conflicto, según recoge Deadline, Warner estaría ahora planteándose apartar a Dune de este modelo híbrido, estrenando el film en cines de forma exclusiva. Rectificación que responde inequívocamente a las reclamaciones de Legendary, pues al margen de lo ocurrido con Godzilla vs. Kong la compañía ya ha hecho públicos sus temores de que un estreno simultáneo en streaming y salas aniquilaría la potencial franquicia a la que quiere dar pie el film de Villeneuve. De hecho, Dune está planteada como la primera entrega de un díptico que adaptaría la novela de Frank Herbert, y tanto Legendary como Villeneuve temían que un modelo de este tipo comprometiera el proyecto.

“Se rumorea que la solución para este conflicto sería preservar Dune en su estreno tradicional para respetar el potencial de una franquicia”, escriben en Deadline. Si esto sigue adelante, Dune se estrenaría el 1 de octubre de 2021 solo en cines y con perspectivas bastante halagüeñas: no solo por la nula injerencia del streaming, sino porque se espera que a esas alturas del año la vacuna contra el COVID-19 haya permitido un cierto regreso a la normalidad, con los cines volviendo a funcionar a pleno rendimiento y la gente teniendo más confianza para acudir a las salas.

Así como parece posible que Dune sea apartada del plan, no hay noticias de que a Godzilla vs. Kong (ni a ninguno de los títulos restantes, como The Suicide Squad o Matrix 4) pueda pasarle lo mismo. La película de Adam Wingard tiene programado su estreno para el 21 de mayo.