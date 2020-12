Christopher Nolan estalla contra Warner y llama a HBO Max “el peor servicio de streaming”

Pocas personas quieren defender más la exhibición cinematográfica tradicional, o al menos pocas tienen intención de pronunciarse públicamente a favor de ella con la furia que sea necesaria, que Christopher Nolan. Este verano, el director le echó un pulso antológico a Warner Bros. en pos de convencer a su directiva de llevar Tenet a los cines en plena pandemia de coronavirus; pulso que cristalizó en varios retrasos de su fecha pero que finalmente condujo al estreno de su última película en todos los cines que pudieran permitírselo. Los resultados, sin embargo, dejaron que desear, y la major descubrió que era necesario un nuevo plan de cara a 2021.

Este es, siguiendo el ejemplo de la inminente Wonder Woman 1984, estrenar simultáneamente todas sus grandes películas previstas en 2021 tanto en salas de cine como en HBO Max, el servicio de streaming de Warner Media que podría llegar a Latinoamérica y Europa a mediados del año que viene. Una jugada que ha conmocionado al sector de la exhibición (con la cadena AMC plantando cara) y que también ha motivado que los propios cineastas reflexionen sobre las consecuencias que podría tener dicho plan. Steven Soderbergh, muy asiduo a colaborar con estas plataformas, se mostraba tranquilo. Nolan no comparte nada de esta tranquilidad, y llega a llamar a HBO Max “el peor servicio de streaming”.

“Algunos de los más grandes cineastas y las más importantes estrellas de cine se fueron un día a la cama pensando que estaban trabajando para un gran estudio de cine y descubrieron al levantarse que en realidad lo hacían para el peor servicio de streaming”, explicaba el director a The Hollywood Reporter.“Warner Bros. tiene una maquinaria increíble para hacer que los proyectos funcionen, tanto en casa como en cines, y la está desmantelando mientras hablamos. Ni siquiera entienden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido económicamente hablando e incluso el inversor más descuidado de Wall Street puede saber la diferencia entre disrupción y disfunción”.

Desde Batman Begins, cada una de las películas de Nolan han sido producidas y distribuidas por Warner Bros., de forma que no es raro que el director considere esta ocurrencia en términos de traición. Para él, y para todo aquel que trabaja en el cine por debajo de los grandes productores de Hollywood. “Es muy, muy, muy sucio. Un gran giro y un asunto complicado. Un ejemplo de cómo no tratar a los cineastas y las estrellas que lo han dado todo por estos proyectos. Merecían haber sido consultados y que les contaran que iba a pasar con su trabajo”, explicaba a ETOnline.

Nolan está oficialmente cabreado

El director se encuentra ahora mismo promocionando el lanzamiento de Tenet al mercado doméstico, y ya que la resolución de Warner le ha pillado en plena gira no ha podido hacer más que compartir sus pensamientos sobre ella con los periodistas. Y sí, aún tiene más metralla que disparar, pues asegura que "no se lo puede creer, sobre todo por el modo en que lo han hecho". “Es muy controvertido, porque no se lo dijeron a nadie. En 2021 tenían algunos de los directores más importantes del mundo, a algunas de las estrellas más grandes del mundo, que habían trabajado durante años en algunos casos en proyectos que significaban mucho para ellos y que estaban hechos para estrenarse en pantalla grande”.

“Estaban hechos para llegar a la mayor audiencia posible… y ahora van a ser utilizados para vender un servicio de streaming (un servicio de streaming que acaba de nacer) sin consultárselo a nadie. Es muy controvertido”, prosigue el director de Interstellar. “La industria del cine está usando la pandemia como excusa para sacar beneficio a corto plazo, y es muy desafortunado. No es forma de hacer negocios, y no es lo mejor para la salud de nuestra industria”.

Por último, Nolan trata de verle el lado esperanzador al asunto, y muestra su convencimiento de que el público no olvidará las salas de cine. “Cuando los cines vuelvan y la gente vuelva a los cines, cuando la vacuna esté lista y haya una apropiada política sanitaria por parte del gobierno federal, soy muy optimista por el destino de la industria a largo plazo. La gente adora ir al cine y volverá a hacerlo”.