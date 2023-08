'TRON: Ares', el director de la secuela con Jared Leto confirma frustrado que la huelga ha parado el rodaje

A la tercera entrega de TRON le costó despegar lo suyo. En 2009, y como ya venía siendo tradición en la saga tras la película original de 1982, TRON: Legacy decepcionó en taquilla aun cuando la acogida apuntaba a su conversión en film de culto. Joseph Kosinski, como director, quiso entonces rodar la tercera parte con algo menos de margen del que había transcurrido entre TRON y TRON: Legacy, pero no se entendió con Disney y acabó militando en el equipo con Tom Cruise.

Meses después del taquillazo de Top Gun: Maverick, la Casa del Ratón anunció que tenía sucesor para Kosinski, así como un protagonista. TRON: Ares estará dirigida por Joachim Rønning (que con Espen Sandberg dirigiera dentro de Disney Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Maléfica: Maestra del mal) y protagonizada por Jared Leto. El plan era rodarla este verano, pero el que estallara la huelga de actores de SAG-AFTRA uniéndose a los guionistas del WGA iba forzosamente a generar problemas. Y así ha sido. TRON: Ares ha parado su rodaje.

Se había tanteado que el film tuviera su estreno en diciembre de 2025, seguramente por lo difícil que sería la posproducción en términos de efectos digitales, pero el que el rodaje no haya llegado a empezar apunta a que la fecha variará en un futuro próximo. En cualquier caso, la noticia ha llegado del propio Sandberg, en cuyo perfil de Instagram ha escrito un texto (acompañado de varias imágenes del rodaje de sus películas previas) donde lo confirma, expresando su frustración a la vez que su respeto por actores y guionistas, y sus deseos de que ambos gremios logren llegar a un acuerdo con los productores agrupados bajo la AMPTP.

“Los mejores momentos de mi carrera han sido viendo a un actor actuar delante de la cámara, llevando la escena y el texto a un lugar más elevado. He tenido la suerte de colaborar con talentos increíbles. Es una de las razones por las que soy cineasta”, asegura Rønning. “Sin embargo, como yo, ser actor o guionista significa trabajar por cuenta propia. Y puedo decirte que la incertidumbre constante no es para todo el mundo. Por eso no me parece descabellado pedir una red de seguridad mejor”. El director noruego, así, parece ponerse de parte del WGA y el SAG-AFTRA en los piquetes que ahora mismo paralizan Hollywood.

“Muchos de mis mejores amigos son escritores. Todo empieza con la historia. Eso debe continuar. Y eso significa que hay que regular la IA. No hay duda de la amenaza que la tecnología supone para todos los creativos”. Rønning pasa entonces a señalar que la Inteligencia Artificial (uno de los grandes puntos de fricción entre los huelguistas y los empresarios) forma parte del argumento de su película. “Se suponía que hoy era el primer día de rodaje de TRON: Ares (una película que trata sobre la IA y lo que significa, y hace falta para, ser humano). En lugar de eso hemos dicho adiós a ciento cincuenta personas”.

Según se ha sabido estos meses, la tercera entrega de TRON narraría cómo un programa sensible, el Ares que interpreta Leto, abandonaría la Red para explorar el mundo real. “En Hollywood cerramos acuerdos cada día para desayunar. ¿Por qué de pronto tenemos todo el tiempo del mundo, cuando cada día es tan valioso? Estas tácticas son muy frustrantes”, prosigue Rønning. “La AMPTP, el SAG-AFTRA y el WGA tienen que acelerar el proceso de negociación y no levantarse de la mesa hasta que esté hecho. Es hora de la diplomacia para que podamos volver al trabajo, en condiciones justas para todos”.

Además de Leto, el reparto de TRON: Ares incluye a Evan Peters, Cameron Monaghan y Jodie Turner-Smith. La idea es que sea una secuela directa de TRON: Legacy, aunque no se ha sabido nada de un posible regreso de Jeff Bridges (protagonista de la saga desde los años 80) ni de la pareja Garrett Hedlund-Olivia Wilde, que debutara en la secuela.

