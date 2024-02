'Gladiator': Así ha cambiado Spencer Treat Clark, el niño que hace 24 años interpretó a Lucio

Entre sangre, arena y grandes intrigas de los emperadores romanos, el actor Spencer Treat Clark interpretó a Lucio en Gladiator (Ridley Scott, 2000). Con tan solo 12 años, el actor se introdujo en la piel del vástago de Lucilla (Connie Nielesen), rescatado por Máximo (Russell Crowe) del yugo de su tío Cómodo (Joaquin Phoenix). Un personaje que ahora se transformará en el protagonista mayúsculo de la secuela que prepara Scott, pero que sorprendía al fichar a Paul Mescal en este mismo papel.

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1987, el actor norteamericano es hermano de la actriz Eliza Clark, showrunner de Y: El último hombre y productora de Animal Kingdom. Antes de su debut cinematográfico en la triunfal Gladiator, Spencer ya había trabajado en varias producciones. Sus primeras apariciones, con apenas ocho años, fueron en las películas para televisión It Was Him or Us (Robert Iscove, 1995) y Long Island Fever (Stephen Surjik, 1995).

Posteriormente, el neoyorquino también puso voz a uno de los personajes del filme de animación Christmas in Cartoontown (Lon Moore, 1996) y, después de unos cuantos años de ausencia, retornó con fuerza en 1999 con las series Otro mundo y Turno de Guardia, y la película Doble traición. El inicio de una exitosa carrera.

De Eastwood a Shyamalan: la filmografía de Spencer Treat Clark

Ya en 2000, después de trabajar con Scott y recibir las alabanzas del público por su interpretación, el actor trabajó ni más ni menos que en El protegido, de M. Night Shyamalan. Con el cineasta aclamado por su cuidada filmografía de terror repitió de nuevo en 2019 en Glass (Cristal), que recuperaba a los personajes de El protegido.

Spencer también colaboró en otros filmes relevantes como el oscarizado título de Clint Eastwood Mystic River (2003), así como en Loverboy (Kevin Bacon, 2005), La última casa a la izquierda (Dennis Iliadis, 2009), Mucho ruido y pocas nueces (Joss Whedon, 2012) o El último exorcismo 2 (Ed Gass-Donnelly, 2013).

Spencer Treat Clark junto a Aaron Paul, Garret Dillahunt y Riki Lindhome en 'La última casa a la izquierda' (2009) Cinemanía

Spencer Treat Clark también compaginó sus trabajos en el cine y la televisión mientras estudiaba Ciencia Políticas y Económicas en la Universidad de Columbia (EE UU), donde se diplomó en 2010. Pero el actor nunca se alejó de la pantalla con papeles en las series Agentes de S.H.I.E.L.D., Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Animal Kingdom.

Spencer Treat Clark en 'Animal Kingdom' Cinemanía

Su última película en 2022 era Weird: La historia de Al Yankovic, el biopic del músico y humorista que era interpretado por Daniel Radcliffe. Un filme que aterrizaba en España a través de Movistar Plus+. A Spencer también podremos verlo próximamente en las series El misterio de Salem's Lot y Manhunt.

Celoso de su vida privada, el intérprete comparte algunos instantes de su día a día a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 32 mil seguidores. Una vía de escape donde demuestra su amor por la naturaleza, los animales y su recién estrenada paternidad.

