A Paul Mescal le preocupa hacerse demasiado famoso con 'Gladiator 2'

La fama de Paul Mescal no ha hecho sino crecer de un tiempo a esta parte, y a gran velocidad. Su rostro empezó a sonarle al público a partir de protagonizar junto a Daisy Edgar-Jones Gente normal, pero nada le había preparado para que poco después, gracias a protagonizar Aftersun, la Academia de Hollywood le nominara al Oscar a Mejor actor. El intérprete irlandés, evidentemente, tiene todo el prestigio de su parte, aunque hasta ahora podía beneficiarse de que solo le conociera la cinefilia, y quizá no todo el público general. Algo que podría cambiar drásticamente cuando protagonice Gladiator 2.

La primera Gladiator, con Russell Crowe y Joaquin Phoenix, es todo un clásico moderno que ha visto gran parte de la población mundial, y todas las miradas están puestas en lo que el director original Ridley Scott planea luego de haber estrenado Napoleón: una secuela centrada en Lucio, el hijo del personaje de Connie Nielsen y heredero del Imperio, que va a interpretar nada menos que Mescal. Para Gladiator 2 vuelve Nielsen, y en el elenco encontramos rodeando a ambos a Pedro Pascal, a Joseph Quinn y a Denzel Washington. Un reparto de campanillas, que confirma a Gladiator 2 como una superproducción esperadísima.

La idea es que se estrene este 22 de noviembre, y en lo que respecta a Mescal este teme que su situación en la industria cambie por culpa de ella. Si su fama aumenta con Gladiator 2 (seguramente aumente) y le afecta a su vida personal (seguramente le afecte), Mescal se deprimirá “profundamente”. Así lo ha confesado a The Times UK: “No sé cuál será la diferencia. ¿Quizá estoy siendo ingenuo? ¿Es solo que me parará más gente por la calle? Me deprimiría profundamente si fuera así y espero que no sea verdad. Tendré una respuesta el año que viene, pero si la película influye en mi vida de esa manera, estaré en una mala situación. Tendría que seguir adelante y hacer una obra obtusa que nadie quiera ver”.

Mescal se toma el trabajo “muy en serio” y está en la industria no porque quiera ser famoso, sino porque le encanta actuar. En consonancia le incomoda cada vez más el seguimiento por redes sociales. “¿Para que hacemos esto? Me da mucho miedo. La actuación nunca debería reducirse al número de seguidores de Instagram”, asegura, para pasar a reflexionar sobre la excesiva importancia de la fama en el sistema actual. “En los últimos años la gente habla de las películas y los programas de televisión como contenidos. Es una palabra asquerosa”.

“No es ‘contenido’, es un puto trabajo. No estoy siendo snob, pero hay dos industrias concurrentes. Una que trabaja con falta de cuidado e integridad artística. Volverse loco, hacer cosas con los seguidores de Instagram en mente, lo que sea... Pero la otra es la que siempre ha estado ahí, el oficio de hacer cine, dirigir, iluminar y diseñar la producción. Eso mantiene vivos a los artistas. Y el público quiere desafíos”.

