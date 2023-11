Ridley Scott explica qué pasó con Lucio después de 'Gladiator'

En unos días en los que Ridley Scott recoge los frutos sembrados con el estreno de Napoleón, el cineasta norteamericano vuelve al set de rodaje de Gladiator 2. Tras el parón por la promoción de su nuevo filme protagonizado por Joaquin Phoenix, que ya ha recaudado más de 79 millones de dólares en todo el mundo, el director retomará las grabaciones de la secuela del clásico en Malta.

La información previa sobre la secuela del filme protagonizado en 2000 por Russell Crowe y Joaquin Phoenix nos adelantaba que la nueva trama se centrará en Lucio, el protegido de Máximo Décimo Meridio y sobrino del emperador Cómodo. Un personaje que ahora interpretará Paul Mescal (Normal People), después de que nos enteráramos de la ausencia del actor que se introdujo en este papel originalmente, Spencer Treat Clark (Glass (Cristal).

Ahora, el cineasta del filme ha aportado nuevos detalles sobre el argumento en una entrevista concedida a Rotten Tomatoes. "Paul interpreta a Lucio... Es alguien que tenía 12 años, y esto sucede unos 12 o 15 años después. Ha estado en el desierto y ha perdido el contacto con su madre. Su madre perdió el contacto con él y no sabe dónde está, por lo que cree podría estar muerto", revela Scott.

'Gladiator 2': de Paul Mescal a Pedro Pascal

Además del fichaje de Mescal para la secuela de Gladiator, Connie Nielsen y Djimon Hounsou podrían regresar en sus papeles como Lucilla, la madre del susodicho Lucio, y Juba, el compañero gladiador de Máximo. Un reparto que quedará completado con Pedro Pascal (The Last of Us), Joseph Quinn (Stranger Things), Derek Jacobi (quien ya interpretara a Gracchus en el primer filme), Lior Raz (Fauda) o May Calamawy (Caballero Luna), entre otros.

Esperemos que al menos el rodaje no sea tan caótico como la primera entrega, de la que Russell Crowe llegaría a confesar: "Teníamos 21 páginas cuando empezamos a rodar Gladiator. Un guion normal tiene unas 110. Es la forma más tonta de hacer una película. Vaya bala esquivamos".

Peter Craig ha sido el encargado de la escritura del nuevo guion, después de sus trabajos en The Crown, The Batman o Top Gun: Maverick. Ridley Scott, de 85 años, se sentará de nuevo en la silla del director. "Si no quisiera dirigir Gladiator 2, sería un estúpido", señalaba el británico.

El rodaje de Gladiator 2 comenzaba en los Atlas Studios (Uarzazat, Marruecos), en mayo de 2023. Paramount ha fijado inicialmente la fecha de esta secuela para noviembre de 2024.

