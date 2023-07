Russell Crowe no quiere responder más preguntas sobre 'Gladiator 2': "Deberían pagarme sin estar"

Mientras el rodaje de Gladiator 2 continúa avanzando en sus sets ubicados entre Marruecos y Malta, el fandom de Máximo Décimo Meridio se niega a creer que no vaya a aparecer en la secuela del oscarizado filme de 2000. Esto ha provocado que Russell Crowe deba responder constantemente preguntas sobre el nuevo título, que ahora ha querido zanjar para que dejen de molestarle.

"Deberían de estar pagándome por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy", señalaba el actor durante su estancia en el Karlovy Vary Film Festival. "No hay nada que hacer conmigo en ese mundo. Estoy muerto. A dos metros bajo tierra. Pero admito que tengo ciertos celos, porque me recuerda a cuando era más joven y lo que significó para mí en mi vida".

Crowe asistía este año en la 57ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, donde tocaba con su banda Indoor Garden Party y recibía el Globo de Cristal del certamen.

Russell Crowe desmiente su trabajo en 'Gladiator 2'

Allí, Crowe se ha mostrado agradecido por el papel por el que logró su único Oscar, pero también cansado de que sea el único tema por el que sea preguntado. "No sé nada sobre el elenco, no sé nada sobre la trama. ¡Estoy muerto! Pero sé que si Ridley ha decidido hacer una segunda parte de la historia, más de 20 años después, debe haber tenido razones muy poderosas. No puedo pensar que esta película sea otra cosa que espectacular", añade el neozelandés.

Crowe ya hablaba sobre este mismo asunto en el pasado, señalando los "celos" que tenía por esta secuela y desmintiendo que fuera a aparecer en ella. El actor aparecía recientemente en la película El exorcista del Papa, por la que se enemistaba con la Asociación Internacional de Exorcistas, y próximamente también será parte de Kraven el cazador, Sleeping Dogs o Land of Bad, entre otros proyectos.

