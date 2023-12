No puede parar: Ridley Scott ya trabaja en su próxima película tras 'Napoleón' y 'Gladiator 2'

Francis Ford Coppola celebraba recientemente el buen estado de forma de Ridley Scott, capaz a sus 86 años no solo de trabajar a toda velocidad, sino de sumergirse en superproducciones que a cualquier otro le sobrepasarían. Pero ahí le tenemos, estrenando Napoleón con Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, mientras ya prepara la secuela de uno de los grandes éxitos de su carrera. Gladiator 2, con el protagonismo de Paul Mescal, se estrena el 22 de noviembre de 2024. Scott va a mastodonte por año, pero tampoco quiere darle vueltas a cómo es posible; hace poco también le planteaban una comparativa con Martin Scorsese.

“Desde que él empezó con Los asesinos de la luna yo he hecho cuatro películas. No pienso demasiado en ello. Me levanto por la mañana y digo ‘¡ah, genial! Otro día de estrés’”, se limitó a decir, en referencia a esos films (El último duelo, La casa Gucci, Napoleón y Gladiator 2) que ha ido rodando desde 2019. La cuestión es que Scott ya ha confirmado cuál será su siguiente proyecto tras tantear pasarse al western, y según IndieWire se trata de un thriller de suspense titulado Bomb. 20th Century Studios ha adquirido los derechos para rodar un codiciado relato de Kevin McMullin, por el cual habrían pujado Netflix, Apple (la productora de Napoleón), Sony y Warner, hasta cerrarse un acuerdo de siete cifras.

Scott producirá Bomb con su sello Scott Free, y la idea es que el mismo McMullin convierta su relato en guion. McMullin no es un desconocido para la industria: su libreto First Harvest forma parte de la Black List de mejores guiones que no se han rodado aún, y en 2019 dirigió para A24 otra historia de su invención, Marea baja. Bomb, por su parte, nos presenta a un negociador de rehenes llamado Frankie Ippolito enfrentado a una misión muy delicada. Un hombre quiere verle, y está situado sobre una bomba de la II Guerra Mundial a punto de explotar en pleno Piccadilly Circus, en Londres. En la negociación Ippolito descubrirá que comparte un siniestro pasado con el tipo de la bomba.

Bomb aún no ha fichado actor para sus personajes principales, y la idea es que Scott termine con Gladiator 2 antes de ponerse a pleno rendimiento con la nueva película. Algo que seguramente no le lleve mucho tiempo, de forma que pueda seguir con su extrema productividad de ir a película por año.

