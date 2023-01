Daniel Radcliffe y el triunfo de la parodia: 'Weird. La historia de Al Yankovic', la fresca burla de los biopics musicales

Daniel Radcliffe siempre será Harry Potter, pero a la vez se ha desprendido del encasillamiento con una trayectoria posterior tan sugerente como arriesgada en la que ha apostado por proyectos alocados y diferentes. Una dinámica y una querencia que encajan a la perfección con una comedia de la singularidad de la estimable Weird. La historia de Al Yankovic, estrenada en el cierre de 2022 por Movistar+.

Al Yankovic es un icono de las parodias musicales en Estados Unidos, una figura de culto en virtud de su inventiva humorística, canalizada después de diversas maneras y en su vía original plasmada en ejemplos como Amish Paradise (su versión de Gangsta’s Paradise, el temazo de Coolio), Fat (burla de Bad, de Michael Jackson), Eat it (también con Jackson en el foco) y Like a surgeon (inspirada en el Like a virgin de Madonna).

Estrella de la música y de la comedia en EEUU. Imitador de Madonna, Michael Jackson o Nirvana. Daniel Radcliffe le da vida en este biopic. Y nosotros te damos 4 datos que tienes que saber antes de ver #WeirdLaHistoriaDeAlYankovic. 😉👇#EstrenazoDelViernes #EstrenoDirecto pic.twitter.com/9MeRZDfju9 — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) December 30, 2022

Un perfil como el de Yankovic no podía abordarse como un filme biográfico al uso, ya que eso supondría traicionar su esencia. Por ello, la película de Eric Appel, con el propio Yankovic como coguionista y productor, constituye una parodia de los biopics en torno a las estrellas musicales. Hacer una parodia de la vida del parodiador encierra brillantez conceptual y es la mejor forma de describir al personaje.

Su alejamiento de la rutina habitual aporta frescura y depara una obra divertida, cómplice y más que interesante. Juega con el camino narrativo que comprende el origen, la ascensión, la caída y la recomposición de un icono de la música y, en definitiva, expone con sentido lúdico el triunfo de un rarito. Un tratamiento favorecido por un Radcliffe entregado y con pintas (el bigote, el pelo rizado ochentero, las camisas horteras).

Weird. La historia de Al Yankovic está plagada de detalles cómicos, unos evidentes, otros más sutiles (los presentes en la fiesta de celebridades raritas) y otros exagerados e hilarantes. Lo más probable es que seduzca ya de primeras al espectador predispuesto al comenzar con el protagonista llevado de urgencia al hospital y bromear sobre el clásico planteamiento del “¿cómo he llegado hasta aquí? Os voy a contar mi historia”.

Y si no, la afinidad puede empezar a brotar en el reflejo de su juventud, en concreto cuando va a una fiesta en la que el desfase pasa por la polka y por tocar el acordeón, lo que provoca su detención, y cuando le confiesa a su padre, muy duro con él y con el que nunca ha congeniado, que durante años ha estado tocando el acordeón en silencio y en el armario…

Evan Rachel Wood, como una interesada y joven Madonna en 'Weird. La historia del Al Yankovic' (Movistar+)

El disparate y la hilaridad fluyen especialmente una vez entra en escena una joven Madonna como la 'novia' de Yankovic, mostrada como una mujer pérfida, ambiciosa e interesada de la que se hace un retrato sangrante. Genial el trabajo de Evan Rachel Wood. El Doctor Demento, referente, agente y mentor interpretado por Rainn Wilson (que regala momentos como el del jacuzzi pero que quizá está algo desaprovechado), la describe literalmente como una mala influencia y un súcubo. Aquí viene a ser la Yoko particular de Yankovic.

La propuesta se ríe de Madonna, y también alude a Michael Jackson, del que se señala con ironía metacinematográfica que copia la primera y exitosa canción plenamente original del artista.

El secuestro de Madonna, los momentos de Yankovic en modo héroe de acción y el pasaje del enfrentamiento contra Pablo Escobar, así como la última propuesta de la cantante arribista simbolizan la parte desatada del tratamiento. Atención asimismo al magistral final con Weird Al Yankovic recogiendo un premio en 1985 y al loco epílogo en los créditos.

