Warner Bros. impidió que 'Weird Al' Yankovic parodiara 'Harry Potter'

Weird: The Al Yankovic Story no es un paso tan descabellado como podía parecer en la carrera de ‘Weird Al’ Yankovic, cantautor especializado en parodiar todo lo parodiable. Con su música ha parodiado desde singles hasta franquicias de éxito (como posible culmen aquella vez que fusionó a Don McLean con Star Wars: La amenaza fantasma, en el temazo The Saga Begins), y en el caso de The Al Yankovic Story simplemente nos topamos con algo nuevo que parodiar: el biopic hollywoodiense. Para qué engañarse, Weird no es un repaso demasiado fidedigno a la trayectoria del artista, y en esta jugarreta ha contado con la complicidad de Evan Rachel Wood y Daniel Radcliffe, que interpreta al Yankovic de la pantalla.

Estrenada en Roku, que The Al Yankovic Story esté protagonizada por Radcliffe supone una coincidencia divertida, que el cantautor ha explicado durante una entrevista con The Hollywood Reporter. Radcliffe es, naturalmente, el protagonista de la saga Harry Potter (que hoy día Warner ansía desesperadamente reflotar, a ser posible con él volviendo como el Niño Mago), y resulta que Yankovic siempre ha sido un gran fan tanto de los libros como de las películas. Hasta el punto de que, según se topó con el tema que John Williams había compuesto para el cine, Hedwig’s Theme, Yankovic se propuso parodiarlo de alguna forma. Necesitaba, eso sí, el permiso de Warner, y ahí fue donde las cosas se torcieron.

“Hace una o dos décadas me acerqué a la compañía a que me diera su bendición. ‘Me gustaría hacer una parodia de Harry Potter’”, recuerda el compositor de Another One Rides the Bus. “Y creo que dijeron que no, o nunca respondieron, o algo así. Pero a veces, cuando tratas con franquicias y pides permiso, ya sabes, hay mucha gente que puede decir que no, y normalmente lo hacen”. Lo que llevó a Yankovic a aprender una lección: “Si voy a meterme con una franquicia suele ser mejor hacerla y pedir perdón en lugar de permiso”. Se quedó sin su parodia de la canción de Hedwig, pero contar con Radcliffe en la recreación de su (falsa) vida le ha provocado una alegría inesperada, y ahora sostiene que Weird: The Al Yankovic Story es su película favorita de Harry Potter.

“Nos gusta pensar que esta es la última película de la saga de Harry Potter”, bromea. En esta misma línea se ha manifestado el propio Radcliffe: “Quizá esta película sea eso. Esta ha sido su forma de hacer una parodia de Harry Potter”.

