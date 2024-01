¿Es apta para niños? Esta es la edad recomendada para ver 'La sociedad de la nieve'

A pesar de que dispuso de 110 copias y contó con la negativa de dos de las grandes cadenas de cines de nuestro país, La sociedad de la nieve superó los dos millones de euros de recaudación en salas. En principio, podría ser una taquilla discreta para la película más cara de la historia de España, pero su breve ventana de proyección (apenas tres semanas), sumada a la certeza de que, menos de un mes después de su estreno en pantalla grande, estaría disponible en Netflix hacen que sus números sean tremendamente meritorios.

Si parece necesario explicar por qué el efímero paso de La sociedad de la nieve por los cines no ha sido un fracaso, no lo es justificar el éxito de su aterrizaje en Netflix. Una semana después de que el largometraje de Bayona se incorporase al catálogo de la plataforma, La sociedad de la nieve ha pasado de los 23.000.0000 de visualizaciones. El segundo título, en el apartado de habla no inglesa, es Gracias, lo siento, y se mueve en torno a los 3.500.000.

'La sociedad de la nieve' Netflix

En apenas siete días, Bayona está a tres millones de espectadores de Zack Snyder, cuya primera entrega de Rebel Moon ya llevaba 15 días en la plataforma cuando llegó La sociedad de la nieve. Y la audiencia sigue creciendo. Sin embargo, la tragedia de los Andes no es apta para todos los públicos. Por eso, quizá te estás preguntando si es conveniente ver esta película con tus hijos. Te lo contamos.

¿Cuál es la edad mínima para ver 'La sociedad de la nieve’?

Aunque el lado más sombrío del accidente aéreo está tratado con sensibilidad y sin sucumbir a lo escabroso, La sociedad de la nieve viene acompañada de una previsible limitación de edad. Tanto Netflix como el Ministerio de Cultura, en su catálogo de Cine español, recomiendan el largometraje de Bayona a mayores de 16 años. ¡Viven!, que narra la misma historia que La sociedad de la nieve, era algo más permisiva, puesto que se quedaba en los 13 años.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.