Crítica de 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego': "¿Cómo sería 'Star Wars' si la hubiese dirigido Zack Snyder?" Quiso saber nadie jamás

Llega a Netflix la nueva película de Zack Snyder, director de Liga de la Justicia, Watchmen o 300. Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego cuenta la historia de Kora (Sofía Boutella), una joven de pasado misterioso, enviada por su aldea a reclutar guerreros de planetas cercanos que les permitan defenderse ante el Motherworld, un tiránico imperio que amenaza con destruir su forma de vida. Viajará junto a Gunnar (Michiel Huisnam), granjero y amigo en el que confía y Kai (Charlie Hunnam), mercenario con contactos en cada esquina del universo.

La primera parte de Rebel Moon se estrena en Netflix el 21 de diciembre. Está previsto que su segunda parte llegue a la plataforma en abril de 2024 y que lo haga bajo el nombre de Rebel Moon: The Scargiver (“El dador de cicatrices”). Otros miembros del reparto son Anthony Hopkins, que pone voz al robot Jimmy o Ed Skrein como Atticus Noble, la mano derecha del malvado tirano Balisarius, un sanguinario almirante del Motherworld.

'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego': crítica

Valoración: 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego'

Eres un director de éxito. Cumples cincuenta y cinco años. Tus películas han amasado millones, has entretenido a todo el planeta, redefinido la cultura de masas. Has tenido el privilegio de poder interpretar mitos como Superman. Miles de fans de tu trabajo han respaldado tus decisiones creativas por encima de aquellas tomadas por un estudio, convirtiéndote en esa rarísima especie de realizador capaz de añadir autoría a sus blockbusters.

Una mañana, tras levantarte a las 4.30 AM para entrenar, recuerdas que, cuando tenías trece años, fuiste al cine a ver Star Wars. Aquello cambió tu vida. Ahora que cualquier tolai dirige una sitcom sobre Jabba el Hutt, ¿quizás sea ese tu siguiente reto? ¿Ha llegado el momento de dirigir una película de naves espaciales, ewoks y caballeros Jedi? Sueltas las pesas, le pides cinco minutos a tu entrenador, haces unas llamadas.

Dos semanas después, tienes un pdf y estás hablando con Dave Filoni. Te dice que gracias, pero que no, gracias. Que no pueden hacer una película para adultos en Disney. Sales de la reunión destrozado. Pero si algo has aprendido haciendo dominadas, es que no debes rendirte nunca. Llamas a Netflix. Estos tipos dicen que sí a todo.

Al cabo de meses, estás dirigiendo la primera parte de un vergonzoso calco de aquello que te hizo llorar cuando eras un crío. Hay rebeldes, un Imperio, espadachines alienígenas, una cantina, robots con sentimientos. Dices que en realidad esto es Syd Mead y Kurosawa, pero es que Star Wars ya era Syd Mead y Kurosawa.

Terminas las secuencias en slow motion, iluminas cada abdominal, editas tu corte. La película se estrena. El mundo se olvida. Un día, mientras comes un filete de pollo, en la tele aparece El Imperio contraataca. Te emocionas. Acabas el filete. Sonríes. “I tried, kid. I fuckin’ tried”.

