Del choque de Zack Snyder contra Lucasfilm nació 'Rebel Moon', su propia 'Star Wars': "No quiero ninguno de vuestros personajes"

A Zack Snyder siempre le ha gustado verse como un rebelde dentro de Hollywood. Un rebelde perfectamente asentado en la industria y dedicado a sacar adelante proyectos megalómanos de cientos de millones de dólares, pero así es su imagen personal y hay que consentírselo.

Profundizando en esa narrativa nos encontramos con las últimas noticias sobre su nuevo proyecto: Rebel Moon, la ambiciosa space opera que ha estado preparando para Netflix, cuya primera entrega llegará a la plataforma de streaming el próximo 22 de diciembre tras un estreno limitado en salas de cine.

El origen de 'Rebel Moon'

El germen de esta fastuosa producción de ciencia ficción está en una idea original de Snyder, que también firma el guion final junto a Kurt Johnstad (300, Atómica) y Shay Hatten (Ejército de los muertos, John Wick 4), gestada hace un par de décadas. Cuando el cineasta estaba terminando la postproducción de El hombre de acero, se acercó a Lucasfilm para proponerles una nueva película de Star Wars, aprovechando los tiempos de cambio de la reciente venta del estudio a Disney.

"Había una ventana de oportunidad, así que cualquier cosa era posible", recuerda Snyder en una entrevista reciente con Empire. El cineasta conceptualiza el proyecto de una manera tan directa que no cuesta imaginar que fuera su pitch en aquel momento: "Los siete samuráis en el espacio".

Dejando a un lado la existencia previa de Los siete magníficos del espacio (1980), que ya podría resumirse de esa manera, Snyder explica que de esa manera conectaba con la influencia de Akira Kurosawa en la saga original de George Lucas. Sin embargo, el proyecto no salió adelante al toparse con impedimentos insalvables.

"Les dije: 'No quiero ninguno de vuestros personajes. No quiero tener nada que ver con personajes conocidos, solo quiero hacer mi propia movida al margen", relata Snyder del encuentro con Lucasfilm. "Y también dije que tenía que ser una película de calificación R [para mayores de 18 años]. Eso ya lo hizo imposible".

"Honestamente, sé que era mucho pedir. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que probablemente no habría sido como yo quería", reflexiona el cineasta, que gracias a Netflix ha podido salirse con la suya y, fuera de Star Wars, plantear Rebel Moon como su propia saga galáctica con múltiples películas. Además, la plataforma de streaming le permite hacer dos versiones de la película: un montaje más "familiar" y otro "para adultos" que no se corte con la violencia.

Sofia Boutella encabeza el estelar reparto internacional que se ha reunido para la aventura de Rebel Moon, donde encontramos a Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Jena Malone, Ed Skrein, Fra Fee y el mismísimo Anthony Hopkins poniendo voz a un droide, el último superviviente de un linaje de caballeros mecánicos.

