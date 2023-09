Sarah Jessica Parker adopta a su gato de 'Just Like That' y otros actores que no han podido resistirse a sus mascotas en series

Los actores muchas veces tienen unos compañeros de rodaje poco habituales. Los animales, aunque no es lo más común, han aparecido en multitud de proyectos a lo largo de la historia, y algunos se han vuelto auténticos iconos. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Shoe, el gato de la segunda temporada de And Just Like That, cuyo último episodio ya está disponible en España y en el que se vio un reencuentro muy esperado por los espectadores.

La propia protagonista de la serie, Sarah Jessica Parker, lo dio a conocer a través de sus propias redes sociales, en las que compartió varias instantáneas del animal en su propia casa. El gato en realidad se llama Lotus, y fue rescatado por la Connecticut Humane Society. Además, la actriz afirma que el resto de la camada también tiene nombres relacionados con la botánica.

"Fue adoptado oficialmente por la familia Parker/Broderick en abril de 2023. Se une a Rémy y Smila, a quienes adoptamos en mayo de 2022. Si os resulta familiar, es porque lo es", escribía la actriz en la publicación. La protagonista de Sexo en Nueva York ha sido la última en quedarse un animal con el que ha trabajado en un proyecto, pero no la primera.

Sophie Turner y el lobo huargo de 'Juego de Tronos"

Pocas series han marcado tanto al mundo como lo hizo Juego de Tronos en su momento. Ya en el primer episodio, en la presentación de los Stark, la serie sorprendió a los espectadores mostrando una camada de lobos huargo, uno para cada hijo de Ned. Sansa (Sophie Turner) se quedó con Dama, que en la ficción acaba siendo asesinada por el propio padre de la Reina del Norte, aunque en la realidad la actriz británica lo adoptó. Le llamaron Zummi y era un perro, y fue la madre de Turner quien presionó para que se lo pudiesen llevar a casa. Murió en 2017.

Dama es en realidad un perro esquimal canadiense. HBO

Audrey Hepburn y Pippin de 'Mansiones verdes'

Los gatos y los perros no son los únicos animales que se adoptan. En 1958, Auderey Hepburn rodó la película Mansiones verdes junto a Anthony Perkins, en la que continuamente era perseguida por un cervatillo. Durante el rodaje, la actriz lo alimentó y lo cuidó para que la conexión en pantalla fuese más real, y a pesar de que intentó adoptarlo al terminar, no pudo. Sí que lo consiguió un año después, cuando se llevó al pequeño animal llamado Pippin a su casa.

El caballo de Elizabeth Taylor no fue el único

Como preparación del rodaje de su película Fuego de juventud (1944), Elizabeth Taylor se pasó años montando a un caballo llamado King Charles, que sería uno de los protagonistas de la cinta centrada en la carrera Grand National. El equino mordió a todos los miembros del set menos a la estrella de Hollywood, por lo que la Metro-Goldwyn-Meyer se lo regaló... aunque no fue la única que se ha llevado uno de estos animales tras terminar un rodaje.

Elizabeth Taylor y el caballo King Charles Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

Casi 35 años después, en 1979, Robert Redford protagonizó la cinta El jinete eléctrico, en la que también participó Jane Fonda. Durante el rodaje de la película sobre rodeos, el californiano quedó prendado de Rising Star, el caballo estrella del largometraje. Fue tal el nivel de fascinación que el actor lo adoptó y lo tuvo en su rancho durante 18 años, donde murió y en el que está enterrado.

Tanto Taylor como Redford adoptaron un caballo, pero es que Viggo Mortensen adoptó tres, y de dos películas diferentes. Cuando terminó de rodar la trilogía de El señor de los anillos, el actor se llevó consigo a Eurayus and Kenny, dos de los equinos que participaron en la trilogía. No contento con ello, al año siguiente, en 2004, adoptó a TJ, su coprotagonista ecuestre en la cinta Hidalgo.

Sylvester Stallone y las tortugas de 'Rocky'

Probablemente, Rocky (1976) sea la cinta más célebre de toda la carrera de Sylverster Stallone. En la cinta con la que se inició la saga de boxeo más famosa del cine aparecen brevemente dos tortugas, que la realidad se llaman Cuff y Link y que el actor tiene desde entonces. Los reptiles, que ya tienen más de 45 años, hicieron un cameo especial en Creed II (2018), y quién sabe si podrían hacer su regreso delante de las cámaras en el documental que se está preparando sobre el neoyorquino.

Tiffany Haddish y el gato de 'Keanu'

El protagonista de la comedia de acción Keanu (2016) o es ni Keegan Michael-Kay (Parks and Recreation), ni Jordan Peele (que ya prepara su nueva película) ni la propia Tiffany Haddish, sino un el gato que da nombre a la película y que ha sido secuestrado. El pequeño felino estuvo interpretado por siete gatitos diferentes, y uno de ellos fue adoptado por la actriz al término del rodaje. Lo llamó Catonic.

Yvette Nicole Brown en 'La dama y el vagabundo'

En el frenesí de Disney por hacer remakes de acción real de sus clásicos, en 2019 lanzó el live-action de La dama y el vagabundo, en el que todos los perros que aparecían en pantalla eran rescatados o estaban disponibles para ser adoptados. El entrenador canino primero observaba los comportamientos tanto de canes como de humanos, y vio que Yvette Nicole Brown (Community) era la dueña ideal para Harley, que hasta tiene perfil propio de Instagram.

