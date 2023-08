'And Just Like That': Así ha sido el reencuentro entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker tras 'Sexo en Nueva York'

SPOILERS de 'And Just Like That' T2

Incluso las enemistades más atroces pueden llegar a un armisticio. Y, si eso ha sido verdad en el caso de Dwayne Johnson y Vin Diesel, también puede serlo en el de una rivalidad que deja en poca cosa la de los dos insignes calvos: la de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall. De todos es sabido que las estrellas de Sexo en Nueva York nunca se han tragado, algo que dejó fuera a la segunda de And Just Like That... hasta ahora.

En el último capítulo de su segunda temporada, la secuela del clásico de HBO nos ha mostrado un reencuentro entre Carrie Bradshaw (Parker) y esa Samantha Jones (Cattrall) a la que el nuevo show se quitó de encima alegando una mudanza a Londres que la separaba de sus amigas. Ahora bien: la reunión de marras tiene truco.

Y ese truco consiste en que no hablamos de una quedada en persona, sino de una conversación por teléfono. En la cual, además, Samantha se disculpa porque su vuelo desde Reino Unido se ha retrasado, y por lo tanto no llegará a tiempo a la cena de despedida que sus antiguas compañeras (Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis) van a celebrar en el antiguo apartamento de Carrie.

"¡Estoy jodidamente furiosa! Es tu apartamento y tenía que presentarle mis respetos", exclama 'Sammy Jo'. Emocionada, la componente más sarcástica de la pandilla hace que su vieja amiga Carrie ponga el móvil en manos libres para decir "Gracias por todo, piso jodidamente maravilloso".

Tras esta concesión a la nostalgia, Samantha y Carrie se despiden de buen rollo, con la primera deseándole a su amiga que se divierta esa noche. Algo que no solo sirve para rendir homenaje a uno de los escenarios más icónicos de la serie de los 90, sino también para conmemorar el 25 aniversario de la franquicia.

Si bien el anuncio de que Kim Cattrall estaría en And Just Like That fue una sorpresa bienvenida por los fans, el hecho de que la actriz y Sarah Jessica Parker no se hayan encontrado en persona para el reencuentro hace sospechar que la situación entre ambas sigue siendo tensa. Aun así, los espectadores se han llevado un momento tierno para despedir esta temporada... el cual no está tan lejos del reencuentro entre Vin Diesel y 'The Rock' en la última entrega de Fast and Furious.

