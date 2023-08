¿Por qué la nueva película sobre perros parlanchines ha sido prohibida para los niños?

Acostumbrados al estreno de filmes para toda la familia protagonizados por perros como Beethoven, Hachiko o Lassie, los espectadores asumen instantáneamente este tipo de contenidos como aptos para todos los públicos. Una vinculación que Wes Anderson demostraba errónea en 2018 con sus caninos en la película de animación Isla de perros (y su calificación para mayores de 13 años), contando ahora con un nuevo episodio con el último filme del cineasta Josh Greenbaum (Barb y Star van a Vista Del Mar).

La película Vida perra ha recibido recientemente una calificación R, dirigida a personas mayores de 17 años, de la Motion Picture Association (MPA) de Estados Unidos. Algo que ha causado que los más pequeños tengan vetada la entrada a los cines, si no es bajo acompañamiento de un adulto. "Es definitivamente una R, no había mucha discusión realmente", señalaba su propio director.

"Honestamente, nadie estaba sorprendido por ello. Si mi memoria no me engaña, no creo que hayamos hecho cambios. Creo que es algo que manejábamos y quizás había una o dos cosas que variaron, pero no creo que demasiadas. Creo que lo encajamos dentro de esa categoría y lo trabajamos", añade Greenbaum sobre un filme que podría haber recibido incluso una clasificación NC-17 – Solo para adultos.

Desearás ponerte a cuatro patas. #VidaPerra ¡22 de Septiembre Exclusivamente en Cines! pic.twitter.com/YfEm9ztPzT — Universal Pictures (@Universal_Spain) August 10, 2023

La película entraba dentro de esta clasificación debido a "su lenguaje persuasivo, su contenido crudo y sexual y el uso de drogas", que imposibilitaban que fuera estrenada para el gran público.

El reparto de voces de la versión original cuenta con intérpretes tan célebres como Will Ferrell (como Reggie, un Border terrier), Isla Fisher (como Maggie, un Pastor ovejero australiano), Jamie Foxx (como Bug, un Boston terrier), Josh Gad (como Gus, un Labrador retriever) o Randall Park (como Hunter, un Gran danés).

Sinopsis y fecha de estreno de 'Vida perra'

Reggie, un perro inocente e ingenuo, es abandonado por su dueño en las calles de una gran ciudad, pero prefiere pensar que ha sido un accidente. Cuando se encuentra con una serie de caninos vagabundos, algunos tan parlanchines como Bug, comenzará a darse cuenta de que ha vivido en una mentira durante mucho tiempo. Esto provoca que trace un plan en la búsqueda de venganza contra su anterior amo.

Del estudio que ya despertó las mayores carcajadas con Ted, Vida perra aterriza en los cines españoles el próximo 22 de septiembre, de la mano de Universal Pictures Spain. En España, el filme ha sido calificado para mayores de 12 años, ampliando el margen de audiencia al que va dirigido.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.