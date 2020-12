'Renaceres', las imágenes más nítidas del confinamiento

En ocasiones, ser creativo consiste en saber escuchar. Mientras España estaba en cuarentena, el realizador Lucas Figueroa, asombrado ante lo que vivíamos, contactó con las autoridades de nuestro país. Sorprendido porque nadie antes hubiese pensado en ello, se ofreció voluntario para inventariar la realidad de las calles de Madrid, su silencio, su abandono. Unas calles que no por vacías eran menos importantes para nuestra memoria histórica, y que gracias a su esfuerzo tendremos registradas para siempre en Renaceres, su último trabajo.

El suyo fue, hasta donde él mismo conoce, el único permiso expedido para esta tarea. La elección de los lugares y momentos que la cámara muestra fue un proceso “natural y libre”, según sus propias palabras. “Todos estábamos descolocados. Pero cuando pudimos salir, quisimos ampliar la mirada. Incluso pensar qué planos imposibles, con los que hemos soñado, nos gustaría hacer. Así es como terminamos, entre otros, rodando con drones un aeropuerto, en el que los aviones se agolpaban, estacionados en hileras”.

La calidad de las imágenes registradas es altísima. Lucas Figueroa grabó la pandemia en 8K, con una steady, subido a un segway y en sentido contrario a la circulación por Gran Vía. Para algunos, un trabalenguas de términos y conceptos, pero, en cualquier caso, una locura que define muy bien las virguerías que ha tenido que idear el audiovisual en 2020. “Rodar en 8K es tedioso, obteníamos gran cantidad de archivos de mucho peso, íbamos aproximadamente grabando un terabyte de contenido por hora. Además, teníamos que emplear luz natural, porque solo éramos un equipo de dos personas, no se podía iluminar ni nada parecido”.

La poesía de Renaceres llega cuando Figueroa se decidió a pasar de simple material de archivo a un relato fílmico con voluntad de narración, de documental. “Cuando vi, ya en casa y con calma, los brutos, entendí que había una oportunidad de hacer algo más con estas imágenes. Junto a Imano Arias, empezamos a grabar poesía, textos clásicos y versos que comencé a escribir por las noches. Y eso, tras meses de trabajo y la incorporación de otras voces, es lo que sale en la peli”.

“Más que las imágenes, lo que me sorprendió fue el sonido” continúa este realizador argentino, afincado desde hace años en España. “Estar en Castellana, o en pleno centro, y oír pájaros, me voló la cabeza. Sentí que volvía a entender nuestra conexión con el planeta. Hasta ahora la ciudad me había aislado”. Así, ver Renaceres produce sensaciones de todo tipo. El espectador se encontrará frente a largos planos secuencia acompañados de voces conocidas – las de Imanol Arias, Alejandro Sanz, Blanca Portillo, José Sacristán o Ester Expósito entre otras – que le permitirán encontrarse con sus recuerdos de aquellos días inciertos. Entre la reverencia ante la inmensidad y la, por qué no, admiración por haber superado tanto como especie, surgirá la incertidumbre hacia al futuro, que todavía está pendiente de ser filmado.