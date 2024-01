Método Snyder, entrenamiento y 'slow motion': las claves del rodaje de 'Rebel Moon: La niña del fuego', contadas por sus protagonistas

Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego sigue los pasos de Kora (Sofia Boutella), una muchacha con un pasado cargado de misterio, a la que su aldea encarga la tarea de reclutar cazarrecompensas para resistir ante el ataque del Motherworld, un sanguinario imperio que pretende aniquilar su hogar.

Realizará su misión acompañada por Gunnar (Michiel Huisnam), granjero y compañero en el que confía y Kai (Charlie Hunnam), un soldado retirado que conoce cada rincón de cada galaxia.

El director Zack Snyder, autor de Watchmen o La Liga de la Justicia, propuso a Lucasfilm realizar una película de Star Wars que fuese para mayores de 18 años y que no contase con ningún personaje conocido del universo creado por George Lucas. Cuando su idea fue rechazada, adaptó la historia para poder contarla a su manera.

Lo que se puede ver en Netflix (y su segunda parte, La guerrera que deja marcas, a partir del 19 de abril) es el resultado de este proceso. Además, Snyder ha prometido dos cortes del director para sendas entregas, lo que nos dejará con cuatro películas que disfrutar.

El método Snyder

Zack Snyder es conocido por ser un director que basa su estilo en la confianza en lo digital, pero con una base pictórica repleta de detalles y grandes dotes de comunicación para trasladar su imaginación a cada departamento.

Charlie Hunnam, que interpreta al cazarrecompensas Kai, contaba recientemente en una entrevista a CINEMANÍA parte del proceso que sigue Snyder: "Conocí a Zack Snyder cuando trabajaba en 300, y su método es alucinante. Te pide que leas el guion y luego te mete en una sala decorada con dibujos hechos por él que cubren cada plano de la película. En una hora y media ha acabado de explicarte todo el proyecto".

Staz Nair, actor que da vida a Tarak, completa las declaraciones de Hunnam asegurando que “es un privilegio que rara vez ocurre, es un creador único, te da la bienvenida a un mundo visual como ningún otro”. Mientras tanto, Michiel Huisman, que intepreta al granjero Gunnar, añade: “Hay algo que me encanta de la forma en la que diseña sus universos. En Rebel Moon, por ejemplo, hay una tensión entre ciencia ficción y tecnología analógica, creando un estilo casi steam punk. Por ejemplo: los personajes que cortan el trigo al inicio de la película lo hacen con una azada, pero el camión en el que la transportan, flota”.

El entrenamiento Snyder

Otra de las partes indispensables de cualquier rodaje con el director de 300 es el entrenamiento. Fan de los cuerpos esculturales de los dibujos de Frank Frazetta o del arte italiano, Snyder acostumbra a exigir a sus actores grandísimos sacrificios.

Según describe Djimon Hounsou, rostro del general Titus en Rebel Moon: "Teníamos un gimnasio en el set y otro en el estudio, siempre había un entrenador, si no estabas rodando estabas entrenando". Cuerpos como los de Ben Affleck en Batman vs Superman, Henry Cavill como Superman o el Dr Manhattan en Watchmen son resultado directo de esta forma de trabajar.

Algunos actores de su entorno respetan y valoran esta decicisón. “Era una oportunidad para navegar en la personalidad de Zack, en el físico y la mentalidad de nuestros personajes”, defiende Staz Nair. “Aquellos a los que interpretamos son supervivientes, héroes de guerra, se mueven por su amor por la disciplina y el sacrificio y aprendimos a introducir eso en nuestros personajes”.

Mientras tanto, en el otro extremo, se sitúa Charlie Hunnam, que, entre irónico y tajante, defiende: “Yo creo que fue una mierda. Creo que fue algo malvado, retorcido, un ambiente de tortura para que creciesen vínculos basados en el sufrimiento. Eché un vistazo al gimnasio y a lo que esta gente enferma estaba haciendo y dije “no contéis conmigo”, pero luego pensé que me iban a dejar de lado y se iban a reír de mi o mencionar que ya no soy tan joven y me arrepentí y entrené con ellos. Pero fue lo peor”.

La 'slow motion' de Snyder

Uno de los recursos más habituales de las grandes producciones en las que se ve envuelto Zack Snyder es el empleo de la cámara lenta. Esta técnica, que consiste en mostrar el desarrollo de una escena a una velocidad menor de la real, también tiene su hueco en Rebel Moon.

Sofia Boutella, actriz protagonista, nos da las claves para clavar una escena de estas características: “Debes tener elementos que vehiculen su desarrollo. Suele funcionar contar con viento y polvo, pero realmente sirve utilizar viento contra cualquier otra cosa. Un ventilador en tu pelo, una capa, ¡lo que sea que reaccione ante el viento!”

