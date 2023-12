El extraño vínculo de 'Rebel Moon' con 'Juego de tronos': dos actores para el mismo personaje juntos en pantalla

Zack Snyder ha estrenado película justo a tiempo para que no se hable de otra cosa durante los días de Navidad. Lo ha hecho en Netflix, además, con lo que la primera parte de Rebel Moon (titulada La niña de fuego) ha logrado coronarse como lo más visto de la plataforma mientras protagonizaba todo tipo de conversaciones, en redes y fuera de ellas. Conversaciones no muy alegres, pues la percepción general es que la space opera que Snyder no consiguió colarle en su día a Star Wars no está muy allá, pero que igualmente nos abocan a discutir las virtudes y carencias del cine del director de El hombre de acero.

Rebel Moon se inspira en el argumento de Los siete samuráis para construir una historia épica de aventuras y héroes improbables. Su protagonista es Kora, interpretada por Sofia Boutella, y en la Parte 1 (la Parte 2, junto a otro par de montajes de Snyder, se estrenará en Netflix a lo largo de 2024) vemos cómo recluta a varios guerreros que le ayuden a luchar contra las huestes de un malvado general que está aterrorizando a su pueblo. Este general se llama Atticus Noble, y es el gran enemigo a batir de Rebel Moon. Su intérprete es Ed Skrein.

En su viaje Kora, por otra parte, cuenta con la compañía de un tipo llamado Gunnar, con el rostro de Michiel Huisman, surgiendo entre ambos una chispa romántica. Lo interesante aquí no es lo mucho que pueden sonarte los rostros de Skrein y Huisman: al primero le has podido ver antes como villano de Deadpool, y el segundo fue el protagonista principal de La maldición de Hill House, también en Netflix. Son actores, uno británico y el otro neerlandés, que ya tenían un currículum consistente antes de dejarse caer por Rebel Moon en bandos enfrentados.

Pero, ¿dónde se dieron a conocer? Y aquí viene lo llamativo: ambos aparecieron en Juego de tronos pero nunca llegaron a verse las caras porque… interpretaron al mismo personaje. En temporadas distintas. Skrein debutó en la tercera temporada de la serie de HBO poniendo rostro a Daario Naharis, un apuesto mercenario que se aliaba con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y no tardaba en tener un idilio con ella. Pero Skrein solo pudo ser Naharis durante tres episodios de esta temporada: de cara a la cuarta, los responsables de la serie decidieron reemplazarle. Y el elegido para ello resultó ser… Michiel Huisman.

Huisman sí se quedó. Entre 2014 y 2016 fue el nuevo Daario Naharis, durante 18 episodios que cimentaron su popularidad. Ahora, en Rebel Moon, se ha reunido con Skrein, lo que da pie a una tesitura hilarante cuando este último subyuga a su personaje: se siente casi como una venganza tardía, por medio de la ficción. Aunque, en entrevistas posteriores a la película, ambos actores han declarado llevarse estupendamente. “Sentí una gran camaradería, más allá de los papeles que interpretáramos”, ha dicho Skrein en particular para Gizmodo.

