El coguionista de 'Rebel Moon' responde a las malas críticas contra el filme de Zack Snyder

Partiendo de tan solo un 9% del 'Tomatometer' de la crítica profesional de Rotten Tomatoes, que finalmente escalaba hasta quedarse anclado en un 26%, Rebel Moon, el nuevo filme de Zack Snyder, se ha convertido en uno de los mayores tropezones de su trayectoria profesional, pese ser concebido como parte de un nuevo universo ampliado.

Mientras los espectadores aúpan el filme hasta el 64% del Tomamómetro, Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego recibe en IMDb una nota promedio de 5,7. Se trata de la peor valoración de una película de Snyder en esta base de datos por delante de Ejércitos de los muertos (5,8) y Liga de la Justicia (6,1).

Estas malas valoraciones también han ido acompañadas de comentarios desfavorables en las redes sociales, haciendo que hasta el propio coguionista del filme, Kurt Johnstad, se haya pronunciado para Variety.

Guionista de 'Rebel Moon' responde a las malas críticas

"No leo las reseñas, nunca lo he hecho. Los críticos tienen un trabajo que hacer. Vivimos en una democracia. Todo el mundo puede votar. Si la gente ve la película, tendrá una experiencia y la disfrutará o no. Son distintos sabores de helado. En mis 20 años de carrera, las reseñas nunca han sido equivalentes al desempeño", confesaba Johnstad sobre las críticas profesionales negativas hacia Rebel Moon, pero no así a las que también proliferan entre los espectadores.

"Esta película funcionará o no, pero creo que a la gente le encantará y estará conectada con ella. Creo que lo que tiene esta película es un impulso emocional y personajes que son vulnerables. Hay secuencias de acción y efectos visuales. Es una película de un aspecto magnífico. Hay un motor emocional que creo que funciona", añadía el coguionista sobre este nuevo filme.

Johnstad ha firmado el libreto junto al propio Snyder, con el que ya trabajó en 300, y junto a Shay Hatten (John Wick 4). Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas no llegará hasta el 19 de abril de 2024 a Netflix. La segunda entrega repite mismos guionistas, pero esperemos que no así las mismas críticas negativas.

